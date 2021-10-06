التعليم : الحصة الأولى بالمدارس الأحد المقبل للحديث عن نصر أكتوبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد من خلال تخصيص جزء في طابور الصباح والحصة الأولى في العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 بجميع مدارس الجمهورية للحديث عن انتصارات أكتوبر 1973 وفضل الشهادة ودور ابطال القوات المسلحة.

في سياق متصل أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لحسم ضوابط بدء بدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه ٩ اكتوبر ٢٠٢١

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد تفاصيل تلك التعليمات التي ارسلتها الوزارة للمديريات في خطاب رسمي قبل انطلاق الدراسة بساعات :



- التأكيد على حضور الطلاب بالمدارس وتواجد المعلمين والاداريين طوال السوم الدراسي

- الانتهاء من اعداد الجداول المدرسية

- متابعة نسب تلقي اللقاح لجميع العاملين بالمدارس والادارات والمديريات التعليمية

- تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها اثناء وقبل و بعد اليوم الدراسي من خلال اللجان المشكلة بكل مدرسة وادارة ومديرية

- تجهيز غرفة للعزل بكل مدرسة مزودة بكل ادوات التطهير اللازمة

- تفاوت مواعيد الفسحة للصفوف المختلفة

- تجهيز الفصول بالمقاعد المناسبة مع الحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب ويتم ترتيب جلوس الطلاب بشكل تبادلي واستغلال كل الفراغات المتاحة او اللجوء الى تقسيم المدرسة الى فترتين اذا تطلب الامر بناءا الى قرار مدير المديرية طبقا لظروف كل مديرية

- نشر التوعية بين الطلاب من خلال البوسترات الاسترشادية

- توفير مستلزمات التطهير والنظافة العامة من كلور وكحول وصابون داخل كل مدرسة

- تشكيل فرق اشرافية من المعلمين لمتابعة الطلاب منذ دخولهم المدرسة واثناء اليوم الدراسي واثناء الخروج اخر اليوم

- يقوم مسئول الامن او مشرف البوابة بعمل مسح حراري لكل طالب اثناء دخولهم للمدرسة مع الحفاظ على التباعد بين كل طالب و اخر منعا للتزاحم اثناء الدخول واثناء الفسحة واثناء الخروج اخر اليوم

- الطالب الذي تتعدى درجة حرارته ٣٨ يمنع من دخول الفصل ويعزل في غرفة العزل ويتم استدعاء ولي امره والزائرة الصحية وطبيب المدرسة لعمل فحص سريع

- في حالة الاشتباه في اصابة الطالب بكورونا يتم عزل الطالب منزليا لمدة اسبوعين على الاقل وابلاغ الادارة التعليمية والادارة الصحية بذلك لمتابعة حالة الطالب والمخالطين له

- يتم تنظيم طابور الصباح مع مراعاة التباعد بين الطلاب

- يتم تنظيم فقرات للتوعية والتثقيف الصحي من خلال الاذاعة المدرسية

- تقسيم الانشطة الرياضية اثناء اليوم الدراسي الى مجموعات ذات اعداد قليلة. ، ويفضل عدم ممارسة انشطة رياضية شديدة التلامس لحين اشعار اخر

- إلزام جميع المتواجدون في المدرسة بارتداء الكمامات وغسل الايدي بشكل مستمر واستخدام الكحول ، ماعدا التلاميذ دون سن ال ١٢ سنة غير ملزمون بارتداء الكمامات في المدرسة ويمكن ارتداء الفيس شيلد

- على كل مدرسة حصر جميع هواتف الطلاب و اولياء امورهم وعناوينهم وحصر الغياب بشكل يومي ، والتواصل مع الطلاب المكرر غيابهم لمعرفة اسباب الغياب ، وحصر جميع اسماء الطلاب المتغيبين مرضيا لبحث اسباب المرض ومتابعتهم

- في حالة وجود حافلة للمدرسة اقل الطلاب ، يقوم المشرف عليها بمتابعة تطهيرها قبل صعود الطلاب وبعد وصولهم، ويصعد الطلاب ويجلسوا بشكل فيه تباعد

* في حالة ظهور اصابات كورونا في المدرسة :

- اذا لاحظ المشرف او الزائرة الصحية علامات الاعياء على الطالب بعد دخوله للمدرسة يتم عزله في غرفة العزلحتى استدعاء ولي امره ويقوم الطبيب بالكشف عليه مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، مع ابلاغ الادارة التعليمية والصحية في حالة الاشتباه

- عند التأكد من الاصابة بكورونا يعزل الطالب لمدة اسبوعين على الاقل مع متابعة المخالطين له

- في حالة اصابة الطالب او المعلم مع اثبات ذلك بتقرير معتمد من التأمين الصحي يتم اخطار المدرسة لابلاغ الادارة التعليمية والصحية للحصول على عزل منزلي لمدة اسبوعين على الاقل

- في حالة حدوث حالة مؤكدة او اكثر يتم اتباع الاجراءات الرقائية والالتزام بآليات الغلق الواردة بالكتاب الدوري ٢٨ لسنة ٢٠٢١

- في حالة حدوث اختلاط ايجابي لحالة كورونا مؤكدة يتم عزل الطالب عزل منزلي ومتابعة حالته شريطة اخطار ما يفيد مخالطته لحالة كورونا ايجابية مؤكدة