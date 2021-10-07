عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي عن وظيفة مطور برامج  بالتعاون مع معهد تحليل النظم

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا،في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن وظيفة مطور برامج (.Net Full Stack Developer) ضمن برنامج الأنظمة المتقدمة.

واوضحت أن كل المهام التي يقوم بها المرشح المختار ستكون في مقرIIASA  بالنمسا ومن المتوقع أن يتولى المرشح مهام وظيفته في 1 نوفمبر 2021 (أو في أقرب وقت ممكن في وقت لاحق).

واشارت إلى أنه سيعمل المرشح المختار بعقد (العمل كل الوقت) لمدة عام واحد مع إمكانية تجديد فترة العقد فيما بعد، ويمكن للمرشح العمل لبعض الوقت.

بينما لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على الرابط.
 

txt

بروتوكول تعاون بين التعليم العالي وشركة السويدي لإنشاء 10 جامعات تكنولوجية خاصة

txt

التعليم العالي: معادلات إلكترونية لطلاب الشهادات الأجنبية تسهل معرفة معادلتهم بالثانوية العامة

وكان قد تقدم الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ذلك النصر الذي قاتل المصريون من أجله ودفعوا أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن.

مشيراً إلى أن حرب أكتوبر لحظة فارقة فى تاريخنا وأن «روح أكتوبر» ستبقى دافعاً للعمل والإنجاز.
كما وجّه رئيس أكاديمية البحث العلمي التحية أيضًا إلى كل أبطال القوات المسلحة البواسل على ما يقدمونه من تضحيات في مواجهة الإرهاب من أجل الحفاظ على سلامة الوطن ووحدة أراضيه.

عاشت مصر دوماً آمنة مستقرة شعباً وجيشاً وقيادة عسكرية "يداً تبني ويداً تحمي"

التعليم العالي أكاديمية البحث العلمي البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم

موضوعات متعلقة

بروتوكول تعاون بين التعليم العالي وشركة السويدي لإنشاء 10 جامعات تكنولوجية خاصة

أخبار التعليم.. المستشفيات الجامعية: زيادة أعداد مصابي كورونا بالعزل.. وشوقي: مفيش أبحاث السنة دي والامتحانات بالمدارس

اليونسكو تنفذ مشروع «تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في صون وإتاحة الوصول للتراث الوثائقي الرقمي»

تنتهي خلال ساعات.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب قبل الغلق عبر هذا الرابط

التعليم العالي: معادلات إلكترونية لطلاب الشهادات الأجنبية تسهل معرفة معادلتهم بالثانوية العامة

رئيس أكاديمية البحث العلمي يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

شعار "ادرس في مصر" تحت رعاية مصر للطيران وتخفيض 20% للطلاب الوافدين.. خطوات جديدة بدعم من جهات الدولة وتقدم خطة للتحول الرقمي

التعليم العالي: نوفر كارنيه لمترو الأنفاق يقدم تخفيضا 50%

ترشيحاتنا

السودان.. تفاصيل اجتماع حمدوك وقوى الحرية والتغيير

دعاء يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك كلها

شوطة جامدة .. شوبير يكشف كواليس إصابة محمد الشناوي ومشادته مع الحضري.. فيديو

رضا عبد العال : كيروش دبح القطة بدري للاعبي المنتخب.. وخط الدفاع الأضعف

"قالي سيبهم ينفسوا غيظهم فيا بدل ما ينفسوه في البلد".. مصطفى بكري يحكى موقف يربطه بـ الراحل المشير طنطاوي

قبل ساعات من انطلاق مستر أولمبيا.. وفاة جورج بيترسون لاعب كمال الأجسام الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"جالاتا سراي" يتخذ قرارا نهائيا بشأن مصطفى محمد

مؤشرات حديثة لـ سعر البنزين في مصر

خليفة محمد صلاح .. بالأسماء 3 صفقات تشعل الحرب بين الأهلي وبيراميدز

مصدر أمنى يكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج وتجديد رخص القيادة وجوازات السفر

حفل عشاء على شرف الخطيب بدعوة من تركي بن عبد الله الفيصل

أحمد مرتضى منصور يعلق على خسارة الزمالك من برشلونة في مونديال اليد

الذهب يواصل الهبوط مع صعود الدولار وعوائد السندات

كل ما تريد معرفته عن إصابة محمد الشناوى وموقفه من مباراة مصر وليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق في حفل طلابي ضخم بالإسكندرية.. صور

جندي محارب أهلاوي من الجيش المصري يرتدي تيشيرت الزمالك للتمويه

اعترافات صادمة ..ماذا قالت جولدا مائير عن خيبة إسرائيل في حرب أكتوبر؟

طريقة عمل حلاوة الجبن الأصلية.. بالسميد والموتزاريلا والقشطة

فيديو

ذات ٱصول عربية.. وزيرة إسرائيلية رفضت مقابلة أبو مازن فمن هي؟

أكتوبر ملاحم النصر.. مشاهد مؤثرة من الندوة التثقيفية بمشاركة الرئيس

فيديو جراف .. كيف تم استخراج الأسد سيمبا من أعماق الجليد |مذهل

فيديو جراف..غياب 3 شهور .. آخر مستجدات حالة إيمان الحصري الصحية.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الحل الديمقراطي للقضية الوطنية الكردية

عادل مبروك يكتب: حقيبة المال

د. يحيى السيد يكتب: الجمهورية الجديدة .. والعبور الثانى

د. كرامي بدوي يكتب: ما زال العبور مستمراً

عبد المعطى أحمد يكتب: خطاب النصر للسادات

إبراهيم عمران يكتب: حرب أكتوبر غيرت العسكرية العالمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ