البحث العلمي عن وظيفة مطور برامج  بالتعاون مع معهد تحليل النظم

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا،في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن وظيفة مطور برامج (.Net Full Stack Developer) ضمن برنامج الأنظمة المتقدمة.

واوضحت أن كل المهام التي يقوم بها المرشح المختار ستكون في مقرIIASA بالنمسا ومن المتوقع أن يتولى المرشح مهام وظيفته في 1 نوفمبر 2021 (أو في أقرب وقت ممكن في وقت لاحق).

واشارت إلى أنه سيعمل المرشح المختار بعقد (العمل كل الوقت) لمدة عام واحد مع إمكانية تجديد فترة العقد فيما بعد، ويمكن للمرشح العمل لبعض الوقت.

بينما لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على الرابط.



وكان قد تقدم الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ذلك النصر الذي قاتل المصريون من أجله ودفعوا أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن.

مشيراً إلى أن حرب أكتوبر لحظة فارقة فى تاريخنا وأن «روح أكتوبر» ستبقى دافعاً للعمل والإنجاز.

كما وجّه رئيس أكاديمية البحث العلمي التحية أيضًا إلى كل أبطال القوات المسلحة البواسل على ما يقدمونه من تضحيات في مواجهة الإرهاب من أجل الحفاظ على سلامة الوطن ووحدة أراضيه.

عاشت مصر دوماً آمنة مستقرة شعباً وجيشاً وقيادة عسكرية "يداً تبني ويداً تحمي"