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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الغربية: وصول الجهاز الرابع للأشعة المقطعية بمستشفيات المحافظة

وصول الجهاز الرابع
وصول الجهاز الرابع للأشعة المقطعية

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية عن وصول الجهاز الرابع لأشعة المقطعية متعدد المقاطع جديد (32 مقطعا) ماركة هيتاشي سوفت ياباني ، بمستشفي حميات المحلة.

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كما  تم توريده من الاداره العامه للاشعه من الوزارة سيتم من خلاله فحص جميع اجزاء الجسم بصبغات وبدون صبغات ثلاثية الأبعاد وفحص الاوعيه الدمويه، حيث انه من الاجهزه المتطوره. وذلك في إطار خطة دعم الوزارة بتطوير المستشفيات تحت رعايه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وإستجابة لمطالب المواطنين ، لتوفير إحتياجات المنظومة الصحية بالمحافظة .

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محافظ الغربية جهاز اشعه حميات المحلة خدمات المرضي علاج المواطنين وزارة الصحة مستشفي حميات المحلة أشعة المقطعية

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