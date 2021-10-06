صحة الغربية: وصول الجهاز الرابع للأشعة المقطعية بمستشفيات المحافظة

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية عن وصول الجهاز الرابع لأشعة المقطعية متعدد المقاطع جديد (32 مقطعا) ماركة هيتاشي سوفت ياباني ، بمستشفي حميات المحلة.

كما تم توريده من الاداره العامه للاشعه من الوزارة سيتم من خلاله فحص جميع اجزاء الجسم بصبغات وبدون صبغات ثلاثية الأبعاد وفحص الاوعيه الدمويه، حيث انه من الاجهزه المتطوره. وذلك في إطار خطة دعم الوزارة بتطوير المستشفيات تحت رعايه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وإستجابة لمطالب المواطنين ، لتوفير إحتياجات المنظومة الصحية بالمحافظة .

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