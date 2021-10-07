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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس فى تحليل البيانات للمبتدئين

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان « لتحليل البيانات والتصور للمبتدئين  »، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

 

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان  أن عقد هذه الورش يأتى  تأكيدا على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الجامعة فى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته، والعمل على تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمى حتى  توفر  مخرجاته حلولاً واقعية للمشاكل التي يواجهها المجتمع.

 

ويحاضر فى ورشة العمل، الدكتور محمد عبدالله دخيل قسم النبات والميكروبيولجي كلية العلوم - جامعة حلوان


خلال ورشة العمل تتم مناقشة المواضيع الآتية:
1. Why R in Research?.
2. Install R, RStudio, and Packages
3. Data Entry and Descriptive Statistics
4. Scatter Plots and Fit Line.

أوضح الدكتور محمد القصاص أن  وحدة دعم البحث العلمي تساهم من خلال مجموعة ورش العمل الافتراضية التي تنفذها فى دعم منظومة البحث العلمى، والإبداع والابتكار لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية.


وتهدف الورشة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و للباحثين بالكليات العملية والنظرية وهي مخصصة للباحثين المهتمين بالبحث العلمي وتحليل البيانات.


تهدف برامج المركز إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

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وحدد مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، موعد الورشة حيث تقام يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، فى تمام الساعة 07:00 مساءً .

كما تقام الورشة بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom"، من خلال هذا الرابط:

Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/84677336360?pwd=MmhKRXlETTdMVEM5Vit6QVNmcy9Fdz09

Meeting ID: 846 7733 6360 
Passcode: 109156

جامعة حلوان البحث العلمي رئيس جامعة حلوان كلية العلوم التعليم عن بعد

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