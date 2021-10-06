جامعة القاهرة تنعى ضابطي الشرطة الشهيدين في الإسماعيلية

ببالغ الحزن والأسى تنعي جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، استشهاد ضابطي شرطة في الإسماعيلية اليوم الأربعاء خلال قيامهم بواجبهم في الدفاع عن مقدرات الوطن وسيادة الأمن في ربوعه وتطهيره من الإجرام والمجرمين.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه للسيد وزير الداخلية ورجالها ولأسرة الفقيدين، داعيًا للفقيدين أن يتغمدهما الله بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يرزق أهلهم الصبر والسلوان، سائلا الله أن يتم شفاءه وعافيته على المصابين، مشددا على أن الشرطة المصرية تقدم تضحيات كبيرة تثبت بطولة وعطاء رجال وزارة الداخلية في سبيل تحقيق الأمن في ربوع الوطن حتى ينعم الشعب المصري بالأمان والاستقرار واستمرار مسيرة التنمية الكبرى.