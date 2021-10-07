أخبار التوك شو.. مراسل حربي يكشف كواليس أسر قائد لواء إسرائيلي.. جهاز سيناء يوضح دور الدولة في التعمير بعد ملحمة العبور

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والبطولات عن حرب أكتوبر نعرض لكم ابرزها :

قال المستشار محمد جمال الغيطاني نجل الروائي الراحل جمال الغيطاني ، أن والدي شكل وجداننا جميعا في قضية هو كان شاهد عليها ومشارك فيها وليست مجرد كتابة لأديب مر بظرف تاريخي ولكنة كـ مقاتل مقيم علي الجبهة وهي فترة من اكثر فترات تاريخنا المعاصر وأكثرها تحدي وهي فترة حرب الاستنزاف .

روى عبده مباشر مراسل حربي في حرب أكتوبر المجيدة، تفاصيل بطولة من بطولات الجيش المصري في حرب أكتوبر .

قال المهندس محسن سعيد حامد رئيس جهاز تعمير سيناء، إن الجهاز هو أحد أجهزة الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، مؤكدا أنهم بدأوا العمل في سيناء بعد انتصار أكتوبر وبدأوا في إنشاء المدن المتواجدة الآن في شمال وجنوب سيناء.

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن السمنة المفرطة تؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض مثل السكر والضغط والكوليسترول العالي، وهذا الأمراض تسمى بمتلازمة السمنة المرضية، ويزيد التعرض لهذه الأمراض مع زيادة الوزن.

علق الإعلامي محمد شردي علي الاحتفال بحرب 6 أكتوبر، بعد عودة من الأردن بعد تماثله للشفاء من الإصابة بكورونا قائلا: “أن حرب أكتوبر رفعت راس كل العرب ، لافتة إلي ضرورة إنتاج المزيد من الأفلام عن حرب 6 أكتوبر من اجل إظهار تاريخ الأبطال المصريين المشاركين في الحرب”.

قال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن انتصار أكتوبر يعد الإنتصار الأهم في تاريخ العالم العربي، مؤكدا أن تلك الحرب كانت الأهم في القرنين الـ 19 وال 20.

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن العبقرية المصرية والإستراتيجية التي قامت بها القوات المسلحة المصرية قبل حرب أكتوبر، اعتمدت على خداع العدو وأوهمته بأن مصر لن تقوم بالحرب.

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن توجيه الرئيس السيسي الشكر والتقدير للأشقاء العرب ودورهم في معركة النصر حين أكد أن مصر لم تقف لوحدها بعد حرب 67 وما بعدها ولكن كان هناك دعم حقيقي من أشقائنا العرب والدول العربية الشقيقة هو امتنان حقيقي لدورهم بداية من معركة النفط بعد قرار السعودية بوقف تصدير النفط وهو قرار لا يمكن لمصر أن تنساه حيث كانت معركة اقتصادية".

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يفيد بتلقيها أفكار أكثر من 100 عمل فني متنوع من حوالي 40 شركة إنتاج فني .



كشف عبده مباشر، المراسل الحربي، عن بعض تفاصيل حرب أكتوبر، قائلاً إنه شاهد قائد الفرقة "فؤاد عزيز غالي" يقود المعركة من فوق الأرض، معقباً: "أي بدون موقع حصين، أو عربية مدرعة".