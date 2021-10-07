عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. مراسل حربي يكشف كواليس أسر قائد لواء إسرائيلي.. جهاز سيناء يوضح دور الدولة في التعمير بعد ملحمة العبور

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والبطولات عن حرب أكتوبر نعرض لكم ابرزها :

قال المستشار محمد جمال الغيطاني نجل الروائي الراحل جمال الغيطاني ، أن والدي شكل وجداننا جميعا في قضية هو كان شاهد عليها ومشارك فيها وليست مجرد كتابة لأديب مر بظرف تاريخي ولكنة كـ مقاتل مقيم علي الجبهة وهي فترة من اكثر فترات تاريخنا المعاصر وأكثرها تحدي وهي فترة حرب الاستنزاف .

روى عبده مباشر مراسل حربي في حرب أكتوبر المجيدة،  تفاصيل بطولة من بطولات الجيش المصري في حرب أكتوبر .

 

قال المهندس محسن سعيد حامد  رئيس جهاز تعمير سيناء، إن الجهاز هو أحد أجهزة الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، مؤكدا أنهم بدأوا العمل في سيناء بعد انتصار أكتوبر وبدأوا في إنشاء المدن المتواجدة الآن في شمال وجنوب سيناء.

 

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن السمنة المفرطة تؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض مثل السكر والضغط والكوليسترول العالي، وهذا الأمراض تسمى بمتلازمة السمنة المرضية، ويزيد التعرض لهذه الأمراض مع زيادة الوزن.

 

علق  الإعلامي محمد شردي علي الاحتفال بحرب 6 أكتوبر، بعد عودة من الأردن بعد تماثله للشفاء من الإصابة بكورونا قائلا: “أن حرب أكتوبر رفعت راس كل العرب ، لافتة إلي ضرورة إنتاج المزيد من الأفلام عن حرب 6 أكتوبر من اجل إظهار تاريخ الأبطال المصريين المشاركين في الحرب”.

 

قال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن انتصار أكتوبر يعد الإنتصار الأهم في تاريخ العالم العربي، مؤكدا أن تلك الحرب كانت الأهم في القرنين الـ 19 وال 20.

 

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن العبقرية المصرية والإستراتيجية التي قامت بها القوات المسلحة المصرية قبل حرب أكتوبر، اعتمدت على خداع العدو وأوهمته بأن مصر لن تقوم بالحرب.

 

قالت الإعلامية لميس الحديدي  إن توجيه  الرئيس السيسي الشكر والتقدير  للأشقاء العرب  ودورهم في معركة النصر حين أكد أن مصر لم تقف لوحدها بعد حرب 67 وما بعدها ولكن  كان هناك دعم حقيقي من أشقائنا العرب والدول العربية الشقيقة هو امتنان حقيقي لدورهم بداية من معركة النفط بعد قرار السعودية بوقف تصدير النفط  وهو قرار لا يمكن لمصر أن تنساه حيث كانت معركة اقتصادية".

 

علق الإعلامي أحمد موسى،  على بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يفيد بتلقيها   أفكار أكثر من 100 عمل فني متنوع من حوالي 40 شركة إنتاج فني .


كشف عبده مباشر، المراسل الحربي، عن بعض تفاصيل حرب أكتوبر، قائلاً إنه شاهد قائد الفرقة "فؤاد عزيز غالي"  يقود المعركة من فوق الأرض، معقباً: "أي بدون موقع حصين، أو عربية مدرعة".  

 

 

 

عبد المحسن سلامة الشركة المتحدة جامعة عين شمس اخبار التوك شو جنوب سيناء القوات المسلحة حرب اكتوبر كورونا الجيش المصري الجهاز المركزي الجهاز المركزى للتعمير جمال الغيطاني

ترشيحاتنا

السعودية .. بيان عاجل من التحالف العربي بشأن استهداف مطار أبها الدولي

مبروك عطية: مفيش حاجة اسمها محلل على وجه الأرض .. فيديو

الرى: إزالة 1502 حالة بمساحة 161 ألف متر مكعب

مكبلة الأيدي.. نهال طايل تعرض فيديو للحظة الاعتداء على فتاة المنصورة

"نفسي حد يوصلني ليهم".. الفنان لطفي لبيب يروي تفاصيل مشاركته مع الجيش الثالث وعبوره القناة في 6 أكتوبر

بعد 60 عاما.. حل لغز السفاح زودياك|قصة القاتل الأكثر غموضا ورعبا في التاريخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤشرات حديثة لـ سعر البنزين في مصر

"جالاتا سراي" يتخذ قرارا نهائيا بشأن مصطفى محمد

خليفة محمد صلاح .. بالأسماء 3 صفقات تشعل الحرب بين الأهلي وبيراميدز

الذهب يواصل الهبوط مع صعود الدولار وعوائد السندات

أحمد مرتضى منصور يعلق على خسارة الزمالك من برشلونة في مونديال اليد

حفل عشاء على شرف الخطيب بدعوة من تركي بن عبد الله الفيصل

مفيش منع.. تعليق قوي من أحمد موسى على بيان المتحدة للخدمات الإعلامية

كل ما تريد معرفته عن إصابة محمد الشناوى وموقفه من مباراة مصر وليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جندي محارب أهلاوي من الجيش المصري يرتدي تيشيرت الزمالك للتمويه

اعترافات صادمة ..ماذا قالت جولدا مائير عن خيبة إسرائيل في حرب أكتوبر؟

طريقة عمل حلاوة الجبن الأصلية.. بالسميد والموتزاريلا والقشطة

موت محمول جوا.. تحقيق يفضح بالصور استخدام إثيوبيا طائراتها المدنية لنقل السلاح أثناء حرب تيجراي

فيديو

ذات ٱصول عربية.. وزيرة إسرائيلية رفضت مقابلة أبو مازن فمن هي؟

أكتوبر ملاحم النصر.. مشاهد مؤثرة من الندوة التثقيفية بمشاركة الرئيس

فيديو جراف .. كيف تم استخراج الأسد سيمبا من أعماق الجليد |مذهل

فيديو جراف..غياب 3 شهور .. آخر مستجدات حالة إيمان الحصري الصحية.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الحل الديمقراطي للقضية الوطنية الكردية

عادل مبروك يكتب: حقيبة المال

د. يحيى السيد يكتب: الجمهورية الجديدة .. والعبور الثانى

د. كرامي بدوي يكتب: ما زال العبور مستمراً

عبد المعطى أحمد يكتب: خطاب النصر للسادات

إبراهيم عمران يكتب: حرب أكتوبر غيرت العسكرية العالمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ