عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الري تعلن حصيلة إزالات التعديات على جسور نهر النيل بالمحافظات

صدى البلد

قالت وزارة الموارد المائية والري، في بيان، إنه في ضوء حملات الإزالات الكبرى للتعديات على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الري والجاري، تنفيذها حاليًا طبقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بلغ عدد الإزالات اليومية كالتالي:-

 

- إجمالى أعداد الازالات المستهدفة ١٦٣٩٣٥ حالة بمساحة ١٨.٢٦٩ مليون متر مربع تقريبا
- اجمالى أعداد الحالات المزالة حتى الآن ١٥٠٢ حالة بمساحة ١٦١ ألف متر مربع تقريبا
- اجمالى أعداد الازالات المتبقية ١٦٢٤٣٣ حالة إزالة بمساحة ١٨.١٠٨ مليون متر مربع تقريبا.

 

كما نوهت الوزارة إلى أنها ستقوم بتحديث يومي للعداد.

الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي وزارة الموارد المائية المجاري المائية الموارد المائية وزارة الموارد المائية والري

ترشيحاتنا

شوطة جامدة .. شوبير يكشف كواليس إصابة محمد الشناوي ومشادته مع الحضري.. فيديو

رضا عبد العال : كيروش دبح القطة بدري للاعبي المنتخب.. وخط الدفاع الأضعف

"قالي سيبهم ينفسوا غيظهم فيا بدل ما ينفسوه في البلد".. مصطفى بكري يحكى موقف يربطه بـ الراحل المشير طنطاوي

قبل ساعات من انطلاق مستر أولمبيا.. وفاة جورج بيترسون لاعب كمال الأجسام الأمريكي

البيت الأبيض: يجب إجراء مزيد من الإصلاحات في فيسبوك

مفاجأة من العيار الثقيل .. الشناوي ليس مصابا.. حدثت أزمة وتم احتواؤها .. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"جالاتا سراي" يتخذ قرارا نهائيا بشأن مصطفى محمد

مؤشرات حديثة لـ سعر البنزين في مصر

خليفة محمد صلاح .. بالأسماء 3 صفقات تشعل الحرب بين الأهلي وبيراميدز

مصدر أمنى يكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج وتجديد رخص القيادة وجوازات السفر

حفل عشاء على شرف الخطيب بدعوة من تركي بن عبد الله الفيصل

أحمد مرتضى منصور يعلق على خسارة الزمالك من برشلونة في مونديال اليد

الذهب يواصل الهبوط مع صعود الدولار وعوائد السندات

كل ما تريد معرفته عن إصابة محمد الشناوى وموقفه من مباراة مصر وليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق في حفل طلابي ضخم بالإسكندرية.. صور

جندي محارب أهلاوي من الجيش المصري يرتدي تيشيرت الزمالك للتمويه

اعترافات صادمة ..ماذا قالت جولدا مائير عن خيبة إسرائيل في حرب أكتوبر؟

طريقة عمل حلاوة الجبن الأصلية.. بالسميد والموتزاريلا والقشطة

فيديو

ذات ٱصول عربية.. وزيرة إسرائيلية رفضت مقابلة أبو مازن فمن هي؟

أكتوبر ملاحم النصر.. مشاهد مؤثرة من الندوة التثقيفية بمشاركة الرئيس

فيديو جراف .. كيف تم استخراج الأسد سيمبا من أعماق الجليد |مذهل

فيديو جراف..غياب 3 شهور .. آخر مستجدات حالة إيمان الحصري الصحية.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الحل الديمقراطي للقضية الوطنية الكردية

عادل مبروك يكتب: حقيبة المال

د. يحيى السيد يكتب: الجمهورية الجديدة .. والعبور الثانى

د. كرامي بدوي يكتب: ما زال العبور مستمراً

عبد المعطى أحمد يكتب: خطاب النصر للسادات

إبراهيم عمران يكتب: حرب أكتوبر غيرت العسكرية العالمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ