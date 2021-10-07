الري تعلن حصيلة إزالات التعديات على جسور نهر النيل بالمحافظات

قالت وزارة الموارد المائية والري، في بيان، إنه في ضوء حملات الإزالات الكبرى للتعديات على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الري والجاري، تنفيذها حاليًا طبقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بلغ عدد الإزالات اليومية كالتالي:-

- إجمالى أعداد الازالات المستهدفة ١٦٣٩٣٥ حالة بمساحة ١٨.٢٦٩ مليون متر مربع تقريبا

- اجمالى أعداد الحالات المزالة حتى الآن ١٥٠٢ حالة بمساحة ١٦١ ألف متر مربع تقريبا

- اجمالى أعداد الازالات المتبقية ١٦٢٤٣٣ حالة إزالة بمساحة ١٨.١٠٨ مليون متر مربع تقريبا.

كما نوهت الوزارة إلى أنها ستقوم بتحديث يومي للعداد.