تامر حسني يقبل إحدى معجباته من حفلته بجامعة فاروس بالإسكندرية.. شاهد

نشر النجم تامر حسني عدة صور من حفلته بالإسكندرية عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهر تامر حسني وهو يُقبل رأس أحد معجبيه وعلق علي الصور قائلا : مسك ختام حفلات الإسكندرية العظيمة بأهلها في جامعه فاروس الكبيرة ، شكراً لكل الحضور الغالي الكريم و مليون مبروك لكل الخريجين يا رب مستقبل مشرق لكم و نجاح دائم شكراً لمحبتكم الغالية ، انا بحبكم اكتر والله شباب فاروس شباب فولاذي بجد .

يواصل النجم تامر حسني سيطرته على إحياء كبرى الاحتفالات الشبابية من طلاب الجامعات والتي كان آخرها مساء أمس الأربعاء حيث وقع الاختيار عليه لإحياء تخرج دفعة جديدة من مختلف الكليات بجامعة "فاروس" بسموحة.

ويأتي هذا حفل "فاروس" عقب إحياء تامر لحفلي كلية التجارة و كلية الآداب جامعة الإسكندرية وفي اقل من أسبوعين.

حضر تامر حسني بصحبة مدير أعماله ال dj العالمي تامر يحي وشقيقه المنتج حسام حسني وكان في استقبالهم إيهاب أبو السعود منظم حفل جامعة "فاروس".

واعرب تامر حسني عن سعادته بجمهور معشوقته الإسكندرية التي حرص علي الغناء لها خلال الحفل الذي شهد وصلات الرقص المتتالية على أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي تخللها استعراضات عالمية بمشاركة Dancers من مختلف الجنسيات.

وقبل انتهاء فقرته تم تكريم تامر حسني وإهدائه درع الجامعة كأفضل مطرب عريي.

الحفل تميز بأجواء الفخامة من حيث التنظيم ل إيهاب ابو السعود "events" والذي أشرف علي التجهيزات من تصميم مسرح مبهر لتامر فوزي وإضاءة ومؤثرات بصرية لايهاب ابو السعود وطارق صبري وتصوير عادل الرملي بالإضافة إلى استعراضات ال fire works للفنان أحمد عصام والتي خطفت أنظار الجميع.