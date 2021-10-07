لاعب الأهلي السابق:4 نجوم قادرون على تحقيق الفوز لـ مصر أمام ليبيا

حدد أحمد نخلة نجم النادي الأهلي السابق ٤ لاعبين اعتبرهم الاوراق الرابحة للبرتغالي كارلوس كيروش فى مباراة منتخب مصر الوطنى ونظيره منتخب ليبيا.

ويخوض منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مباراته الأولى أمام ليبيا غدا الجمعة فى تصفيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

ويلتقى منتخب مصر الاول بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره الليبي يوم الاثنين المقبل فى مباراته الثانية على أحد الملاعب الليبية بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

قال أحمد نخلة في تصريحات خاصة لصدى البلد: لا مجال غير الفوز لمنتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش أمام نظيره منتخب ليبيا فى مباراة الغد بتصفيات المونديال.

استطرد احمد نخلة : المباراة الأولى بين منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش ونظيره الليبي اجباري على لاعبي الفراعنة الكبار القيام بالضغط العالي واستخلاص الكرة بسرعة والتحرك بدون كرة.

تابع أحمد نخلة: يتعين أن يكون رتم المباراة الأولى لمنتخب مصر الوطني أمام ليبيا سريع لاحراز هدف مبكر يربك حسابات المنافس.

شدد أحمد نخلة نجم الأهلي السابق على أن منتخب مصر اسم كبير فى القارة السمراء ولابد من فرض شخصية منتخب الفراعنة الكبار

في ظل وجود نجوم كبار في الفريق قادرين بكل سهولة على تحقيق الفوز. وبفارق أهداف كبير أيضا.

وعن الاوراق الرابحة فى صفوف منتخب مصر قال احمد نخلة: محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وثنائي بيراميدز رمضان صبحي والعقل المفكر عبدالله السعيد وفى الهجوم مصطفي محمد قوة كبيرة لمنتخب مصر. أمام ليبيا.

وطالب أحمد نخلة لاعبي منتخب مصر الوطنى بضرورة التركيز والتحلي بالروح العالية والاصرار على تحقيق فوز كبير أمام منافس عنيد بحجم المنتخب الليبي الذى استطاع تصدر المجموعة.

واختتم أحمد نخلة حديثه قائلا: محمد صلاح ورقة ضغط كبيرة علي المنتخب الليبي وقوة لمصر، واتمني الفوز لمصر باذن الله..

يذكر أن اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة وجهت الشكر الى حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر الوطني وتعاقدت مع البرتغالي كارلوس كيروش ليحل بديلا عنه.

