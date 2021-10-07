ميرهان حسين : تشبيهي بكيم كاردشيان لا يزعجني .. وبحب الرقص والرياضة.. خاص

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كشفت الفنانة ميرهان حسين، عن سبب ابتعادها عن الغناء خلال استضافتها بندوة في موقع “صدى البلد”.



وقالت ميرهان حسين "التمثيل خدني عن الغناء؛ لأن التمثيل بياخد وقت كبير جدا، ومحتاج مجهود كبير".



وأضافت ميرهان حسين "التمثيل غير الغناء تماما؛ الوقت اللي بتاخده كممثل لتحضيرك للشخصية من أول ما يجيلك الورق أو بيجيلك دور فتبدأ تشتغل عليه وبتحضر للدور وتدخل تصور".



وتابعت ميرهان حسين "التصوير عدد ساعاته طويله جدا، فهو بياخذ من وقت الفنان ومجهوده أكثر من الغناء".

وأكدت ميرهان حسين "أنا من النوع اللي بركز في حاجه واحده معرفش افكر في حاجتين، وأنا قعدت وقت طويل في التمثيل وركزت فيه".

أكدت ميرهان حسين "بسمع حاجات كتير؛ ولكن التمثيل هو اللي كان معطلني فهرجع تاني للغناء ،و أتمني خوض تجربه عمل مسرحي وبه عناء ، لان ذلك سيجمع بين التمثيل والغناء".

وعن كواليس مشاركتها مع النجم محمد رمضان في مسلسل ابن حلال الذي عرض منذ سنوات وحقق نجاحا كبيرا، قالت ميرهان حسين :" مسلسل ابن حلال نجح نجاحا غير متوقع وغير طبيعي وانا مكنتش متخيلة إنه هاينجح بالشكل ده ".

وأضافت ميرهان حسين :" كانت أول تجربة بطولة لمحمد رمضان ،وكنت خايفة من دوري إني طالعة مدمنة ؛ وبدأت اشوف رد فعل من الناس كان غير طبيعي علي المسلسل ويمكن مفيش حاجة عملتها لحد النهاردة نجحت زي مسلسل ابن حلال ".



وتابعت ميرهان حسين:" أحب أن أكرر التجربة مع محمد رمضان؛ مش بس علشان شاركته في مسلسل ابن حلال؛ ولكن لاني شوفته ممثل قوي ".

و عن حبها للرقص قالت ميرهان حسين :" أنا بحب الرقص جدا .. أنا ممكن أدي كورسات رقص وأعلم بلد".

أضافت :" أنا كنت بهزر لما قلت إني نفسي اطلع راقصة وماكنتش بقول علي الرقص الشرقي بس؛ كنت كمان بتكلم علي الرقص الشعبي أو الرقص عموما بكل أنواعه".

أكدت :" انا بحب الرقص بكل أنواعه لأنه فعلا بيديني طاقة إيجابية، وبحب الرقص بشكل عام وبحب الاستعراض".

و عن سر تشبيهها بالموديل العالمية كيم كاردشيان.

قالت ميرهان حسين لـ صدى البلد: "أنا مش بقلد كيم كاردشيان؛ يمكن الناس شايفين بينا شبه في حاجة مش عارفة إيه هي".

أضافت ميرهان حسين: "لم اتعمد إطلاقا اني أعمل تريند ولا أقصد إني أحضر مهرجان معين، غير لما منظمين الحفلة يبعتوا الدعوة ليا زي مثلا مهرجان الجونة أو مهرجان القاهرة السينمائي".

وتابعت ميرهان حسين: "بقبل الدعوة احترامآ للموضوع واحترامآ لهم وطبعا المهرجانات المصرية أولي بنا ان احنا نحضر، وجالي دعوة هذا العام من مهرجان أسوان، كنت أحب أروح بس ماقدرتش للأسف".

تحدثت ميرهان حسين عن السوشيال ميديا وفوائدها والأضرار التي تسببها.

قالت ميرهان حسين: "السوشيال ميديا سلاح ذو حدين تفيد وتضر، ولها مميزاتها فهي منصة مفتوحة علي عالم كبير، فلو عاوزة أعلن حاجة للجمهور، فهبقي بسهولة جدا ان الواحد يقوم بذلك".

وأضافت ميرهان حسين: "السوشيال ميديا تجعلك تعرف كل حاجة بتحصل حواليك وهو أحد مميزاتها، ولها عيوب كبيرة أيضا، فبشكل شخصي هي بتوصل أفكار غلط، كما أنها أعطت فرص كثيرة لناس ماتستحقهاش".

وتابعت ميرهان حسين: "للأسف بقالنا فترة الحاجات الغريبة أصبحت تريند والناس بقوا يتنافسون مين هيعمل حاجة أغرب من الثاني، أو كل حد عنده مشكلة فيطلع يعرض المشكلة دي عشان يكون تريند".

تحدثت الفنانة ميرهان حسين خلال ندوتها في موقع صدى البلد عن الشللية في الوسط الفني ، وسبب تأثر الفن بهذا النوع .

وقالت ميرهان حسين :" الشله بتكون سلاح ذو حدين ، ساعات بتفيد جدا طول الوقت بيشتغلوا مع بعض وبيشغلوا بعض ، وساعات بيكون العكس اللي شايفك قريب منك يبقي مش عارف قيمتك و بيدور على ناس تانيه بعيدة ".

تابعت ميرهان حسين :" مش بيفكر فيك غير لما انت تشتغل مع غيره فيعرف قيمتك ويحطك في مكان صح ، انا نفسي احقق حلمي في الغناء ونفسي يجيلي وقت اقدر اجمع فيه التمثيل مع الغناء مع الاستعراض".

أضافت :" مشكلتي بقالي فتره كبيره بمثل والتمثيل خد وقت كبير من وقتي، وفي ناس كتير شافتني بشكل غير شكلي الحقيقي غير اللي أنا كنت أحب أقدمه".

وقالت ميرهان حسين " معنديش اي عدواة شخصيه مع حد ، لاني انا شخصية عادية ومسالمة جدا".

وعن رغبتها في المشاركة في الأعمال الوطنية التي أصبحت تعرض على الشاشة في الفترة الاخيرة

قالت ميرهان حسين :" أرغب أن أشارك في أعمال وطنية ، حاجه حلوه جدا وبتورينا قصص حقيقه حصلت في الواقع ، بالطبع نحزن انها حدثت في الحقيقه ولكن هي اعمال مهمه جدا واعمال قوية"

أضافت :" اتمني ان اشارك في عمل من الاعمال دي وليا الشرف ،و نفسي اشتغل مع احمد حلمي واحمد مكي و كريم عبد العزيز ،من المخرجين نفسي اشتغل مع محمد ياسين و مروان حامد وفي اكتر من حد طبعا و مستنيه كل فرصه حلوه وكل اسم شاطر مش شرط يكون قديم المهم يكون شاطر اتمني اشتغل معاه".

وكشفت الفنانة ميرهان حسين عن رأيها في خوض البطولة المطلقة سواء في الدراما أو السينما

وقالت ميرهان حسين :" مش فارق ليا البطوله المطلقة على قد ما فارق ليا الناس هي تختار مكانتي ، البطولة المطلقة مش هي اللي بتعلم مع الناس ولكن اسم الشخصيه والحاجه اللي بعملها ويحبوها هي اللي بتكون افضل "

وعن رأيها في المسلسلات الطويلة قالت :" المسلسلات اللي بره رمضان ، نقدر نقول ان هي بتاخد حقها اكتر من المسلسلات في رمضان، طبيعي جدا بسبب زحمة الاعمال الرمضانية وبالطبع أحب التواجد في شهر رمضان ولكن مفيش حاجه كانت بتناسبني ".

وعن أهميه الرياضه في حياتها يوميا ، كما كشفت عن أخر أعمالها الفنية .

وقالت ميرهان حسين :"انا بدور علي الحاجه اللي بحبها وشايفه اني اقدر أعملها والناس هي اللي هاتحكم ، وأنا أستعد لتصوير مسلسل بيت المعادي وهي قصه تدور في ايام الستينيات ولسه مافيش معاد ثابت لطرح العمل .

أما عن الرياضة قالت :" لازم يكون فيه فكره وراه كل فنان والحقيقه لازم توصل للناس صوره ايجابيه تساعدهم علي الفرحه والبهجه ، فبحب اوصلهم حاجه ايجابيه زي الرياضه فهي شئ مهم جدا، و مفيده في حياه الانسان" .

وعن كواليس فيديوهات تقليدها للفنانين.

وقالت ميرهان حسين :"انا بعمل ميك اب لنفسي بإمكانياتي الفرديه تماما، و انا نفسي اقدمه بشكل احسن من كدة ، بحيث ييقدم بشكل محترف اكتر وتبقي الفكره محرقتهاش بكل اللي فيها مستنيه اقدمها بشكل اكبر واهم ، و نا مش من الناس اللي بتهتم بالأجر".

وعن تقديمها عمل لسيرة ذاتية قالت: "أعمال السيرة الذاتية صعبة للغاية خاصة لو الشخصية محبوبة ، مش عارفه اعمل مين من الممثلين ، بس أنا بحب شادية جدا، كمان الموضوع انت تقدر تقرب للشكل بالميك اب وتركيزك طبعا في الأداء للشخصية بتفاصيلها ”.