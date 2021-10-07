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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يتجه إلى مطار القاهرة استعدادا لإحياء حفلته في عمان

تامر حسني
تامر حسني

نشر النجم تامر حسني صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام.

وعلق تامر حسني علي الصورة قائلا:" في الطريق لمطار القاهرة متجهين لجمهور عمّان الغالي ،،،، وحشتوني يا اهل الأردن وإن شاء الله قريباً في جميع الدول العربية ولكل العرب حبايبنا في جميع دول العالم".

يواصل النجم تامر حسني إحياء كبرى الاحتفالات الشبابية من طلاب الجامعات التي كان آخرها مساء أمس الأربعاء، ووقع الاختيار عليه لإحياء تخرج دفعة جديدة من مختلف الكليات بجامعة "فاروس" بسموحة.

ويأتي حفل "فاروس"  عقب إحياء تامر لحفلي كلية التجارة و كلية الآداب جامعة الإسكندرية وفي اقل من أسبوعين.

حضر تامر حسني بصحبة مدير أعماله ال dj العالمي تامر يحي وشقيقه المنتج حسام حسني وكان في استقبالهم إيهاب أبو السعود منظم حفل جامعة "فاروس".

 

وأعرب تامر حسني عن سعادته بجمهور معشوقته الإسكندرية التي حرص علي الغناء لها خلال الحفل الذي شهد وصلات الرقص المتتالية على أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي تخللها استعراضات عالمية بمشاركة Dancers من مختلف الجنسيات.

وقبل انتهاء فقرته تم تكريم تامر حسني وإهدائه درع الجامعة كأفضل مطرب عريي.

الحفل تميز بأجواء الفخامة من حيث التنظيم  ل إيهاب ابو السعود "events" والذي أشرف علي التجهيزات من تصميم مسرح مبهر لتامر فوزي وإضاءة ومؤثرات بصرية لايهاب ابو السعود وطارق صبري وتصوير عادل الرملي  بالإضافة إلى استعراضات ال fire works للفنان أحمد عصام والتي خطفت أنظار الجميع.

تامر حسني مطار القاهرة التواصل الاجتماعي انستجرام دول العالم الجامعات

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