دجاج نيئ وأوساخ متعددة.. مطعم صيني يثير الجدل في بريطانيا

اكتشف مفتشو سلامة الأغذية في مدينة سالتاش بمقاطعة كورنوال البريطانية، العديد من الانتهاكات لسلامة الأغذية في مطعم صيني يقدم وجبات جاهزة في ظروف وصفت بالمثيرة للاشمئزاز.

وذكرت صحيفة «الديلي ستار» البريطانية اعتراف كاي كوانغ تشيام، البالغ من العمر 48 عامًا، وصاحب مطعم أطباق آسيوية، بالذنب في 9 جرائم.

وتشمل الظروف السيئة لمطعم الوجبات الجاهزة، حسبما أعلن مفتشو «سلامة الأغذية»، العثور على دجاج نيئ، وأرضية زلقة مغطاة بالدهون، وكمية كبيرة من الشحوم والأوساخ الخطرة.

ويضاف إلى ذلك قذارة تتساقط من الطعام في الثلاجات المفتوحة، وعدم الاحتفاظ بالأطعمة عالية الخطورة في درجة الحرارة المطلوبة، كما لا يرتدي الموظفون ملابس واقية مناسبة.

خطر كبير على الصحة

واعتبر المفتشون أن المطعم يمثل خطرًا وشيكًا على الصحة، مما أدى إلى إغلاقه لحين التخلص من جميع الأطعمة، وتغريم صاحب المطعم بدفع ما يقل عن 9000 جنيه إسترليني، وتشمل 1504 جنيهات إسترلينية، ورسوم إضافية لضحية قدرها 150 جنيهًا إسترلينيًا وتكاليف المحكمة 7000 جنيه إسترليني.

وخلال التحقيق معه، قال تشيام إنه يدير الجزء الأمامي من المطعم، بينما كان رئيس الطهاة الذي فر هارباً مسئولاً عن المطبخ القذر.

وفي النهاية، تم تنظيف المطعم بعد فتحه بشكل كامل، وحصل وزوجته على مؤهلات النظافة الغذائية ولا يزال يعمل في المطبخ الآن لضمان الحفاظ على المعايير اللازمة.

واختتم مارتين ألفي، صاحب محفظة الحماية العامة في مجلس كورنوال: «آمل أن تكون هذه الحالة بمثابة تحذير للآخرين، ولن نتردد في اتخاذ إجراءات ضد الأنشطة التجارية التي تعرض صحة العملاء للخطر».