طرد سيدة من مطعم شهير لأنها ضريرة

شعرت شابة ضريرة بالإحراج الشديد أثناء تواجدها في أحد المطاعم الشهيرة التي تقدم السوشي في لندن، وذلك بعد أن أحرجها النادل بأن المطعم لا يمكنه استقبالها لوجود كلب معها.



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار" البريطانية، فإن شابة عشرينية تدعى "لوسي"، وقعت في موقف محرج للغاية لأنها ضريرة ولا يمكنها التحرك في أي مكان دون الكلب الخاص بها.



وبحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن النادل لاحظ أن السيدة في البداية تترنح بين الطاولات، وأن هناك شيئا غريبا في تصرفاتها حتى اللحظة التي أدرك فيها أنها ضريرة ولا يمكنها السير والجلوس بمفردها.



ولاحظ النادل أيضا وجود كلب تمسك به السيدة يقوم بإرشادها إلى الأماكن التي يمكن أن تجلس بها، ولكنه كان عالقا في إحدى الطاولات وظهر فيما بعد.



وقالت الشابة إن النادل اقترب من أذنها وطلب منها الاستغناء عن الكلب إذا رغبت في الجلوس في المطعم وطلب ما تريده، ولكنها أخبرته أنها ضريرة ولا يمكن أن تستغنى عنها، فهو المرشد الخاص بها، ولكن النادل لم يفهم أهمية وجود ذلك الكلب بالنسبة للسيدة وطلب منها الخروج في النهاية.



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