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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قسم المناعة بـ عين شمس: نحتاج دراسة للتأكد من احتياج مُتلقي اللقاح إلى جرعة ثالثة

تلقي اللقاح
تلقي اللقاح

أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، أن مصر من خلال مشاركتها مع الدول الغربية والشرقية، استطاعت الحصول على لقاحات كورونا من مصادر متعددة، مشيرا إلى أنها استطاعت أيضاً تصنيع وإنتاج لقاح كورونا من خلال شركة فاكسيرا، وذلك بالشراكة مع الصين.

وقال أشرف عقبة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن اللقاح المصري الصيني الذي يتم إنتاجه حالياً، يُصنع بنفس المواصفات التي يُنتج بها اللقاح الصيني، بالإضافة إلى وجود عدد من المراقبين لمتابعة التصنيع والتأكد من فاعلية وأمان هذا اللقاح.

وأضاف رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس أن هيئة الدواء المصرية أيضاً تقوم بإعادة فحص هذه اللقاحات للتأكد من الفعالية والأمان، معقباً: "هذا من أجل توفير لقاح على أعلى مستوى، وحماية المواطنين من خلال استخدام لقاحات آمنة وفعالة".

ونوه أشرف عقبة إلى أن الدراسات أثبتت حتى الآن، إعطاء جرعتين فقط من اللقاح، من أجل وصول المواطن لنسبة الأمان والفعالية المطلوبة، ولم تتم دراسة توفير جرعة ثالثة من اللقاح حتى الآن، معقباً: "نحتاج إلى دراسات أُخرى للتأكد من احتياج الأشخاص الذين تلقوا اللقاح للجرعة الثالثة".

قسم المناعة جامعة عين شمس شركة فاكسيرا لقاحات كورونا اللقاح المصري الصيني

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