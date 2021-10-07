بسبب السرعه الزائده.. مصرع شخص وإصابة أخر في حادث تصادم بطريق"سمنود_ المنصورة"

لقى شاب مصرعه وأصيب سائق توكتوك فى حادث سير إثر تصادم بسيارة ملاكى بطريق المحلة - سمنود .

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع واصابة شخصين على طريق المحلة - سمنود.

وانتقلت قوة من المباحث إلى مكان البلاغ وتبين مصرع رضا عابد فى الثلاثينات من عمره ويعمل مهندس وإصابة سائق توكتوك .

وأكدوا شهود العيان فى التحقيقات، أن سيارة المجنى عليه إصطدمت بتوكتوك فقام بالنزول للتحدث مع السائق وأثناء ذلك دهستهم سيارة أخرى مسرعة نتيجة لأختلال عجلة القيادة أدى إلى مصرع الأول وأصابة الثانى، وفر هاربا .

كما خصصت سيارة إسعاف لنقلهم الى المستشفى العام لتلقى المصاب العلاج اللازم والكشف الطب الشرعى على الجثة، كما تم رفع أثار الحادث.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .