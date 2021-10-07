سقط من الطابق الـ12.. تفاصيل واقعة حلاق فاقوس ضحية الإهمال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في الشرقية مقطع فيديو من إحدي كاميرات المراقبة لشخص يسقط من الأسانسير من الطابق الـ 12 بمدينة فاقوس محافظة الشرقية وسط حالة من التعاطف مع الفقيد والتعجب من كيفية فتح باب الأسانسير دون وجود المصعد.

سقوط حلاق بفاقوس من الطابق الـ12

اثارت واقعة سقوط حلاق من الطابق الـ12 بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية موجة كبيرة من غضب رواد التواصل الاجتماعي بسبب الاهمال الذي تعرض له الشاب نتيجة عدم الانتباه لصيانة المصعد من جانب المسئول عن العقار ومالكه.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول واقعة حلاق فاقوس من خلال الفيديوجراف التالي.