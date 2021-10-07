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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 26 حالة تعد على أملاك الدولة بنهر النيل في كفر الشيخ.. صور

إزالة الإشغالات والتعديات
إزالة الإشغالات والتعديات

تمكنت حملات بعدد من قرى ومدن محافظة  كفر الشيخ بالتعاون مع مديرية الأمن من إزالة تعديات على أملاك الدولة وعلى نهر النيل وعلى الأراضي الزراعية   بالتعاون مع قوة شرطية من إزالة حالة تعدي على الأراضي، ضمن الحملات التي وجه بها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالاستمرار للتصدي لمخالفات البناء بأنواعها سواء التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية او بدون ترخيص.

 

تمكنت حملة مشتركة من مجلس مدينة فوه، ومديرية أمن كفر الشيخ، بحضور اللواء عماد موسى، حكمدار مديرية أمن كفر الشيخ، والمحاسب وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، واللواء هشام مطر، واللواء وائل الأشوح، مساعدي مدير أمن كفر الشيخ، والعقيد أحمد سكران، رئيس البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، ومأمور مركز فوه من إزالة 26 حالة تعدى على أملاك الدولة ولاية حماية النيل ومساعدي مدير الأمن ومدير مباحث المديرية ومدير فرع دسوق وشرطة المسطحات وحماية النيل.

 

وتابع المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، ونواب رئيس المدينة  لشئون القرى بحضور فريق العمل المعاون الإدارة  الهندسية والإشغالات والمتابعة الميدانية، والإدارة الزراعية، أعمال إزالة مخالفتين الأولى  تعدٍ على الأرض الزراعية عبارة عن  هنجر بالصاج على مساحة 200م، والثانية إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بعزبة الحيطه التابعة للوحدة المحلية لقرية سنهور المدينة عبارة عن سمل خرسانية بطول 15 متراً وارتفاع 70 سم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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كفر الشيخ الأراضى الزراعية مخالفات البناء محافظة كفر الشيخ ازالة تعديات املاك الدولة محافظ كفر الشيخ

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