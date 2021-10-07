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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ الجيلى والأوريو .. طريقة عمل التشيز

صدى البلد

التشيز كيك من الحلويات السريعة والسهلة التى يمكن تحضيرها فى مطبخك ، إليك طرق مختلفة لتحضيرها اختاري التى تناسبك لتحضير التشيز كيك.


 التشيز كيك بطريقة مبتكرة للشيف دعاء عاشور ..


المقادير..

30 حبة بسكويت أوريو

رشة ملح

1/2 كوب كريمة

 1/2 كوب جبن كريمي

1/2 كوب سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

 

1-طريقة التحضير داخل قالب المافن ضعي كاسات كب كيك ورقية ووزعي الأوريو على القوالب و 2-أخفقي الجبن الكريم والسكر والفانيليا معًا.

3-أضيفي البيض و الكريمة والملح واخفقي المكونات من جديد و أضيفي بسكويت الأوريو 

4-اخلطي المكونات.على قوالب المافن وزعي خليط جبن الكريم وأدخليها الفرن ثم ضعي التشيز كيك في الثلاجة لمدة 24 ساعة وأخرجيها.

التشيز كيك لأمهر الشيفات اختارى الطريقة التى تناسبك

التشيز كيك بطرق سهلة وسريعة أحلى من المحلات

تشيز كيك الجيلي للشيف نجلاء الشرشابى 

 

مقادير تشيز كيك الجيلي:

كريز 

بسكوت سادة  

بودرة كريم شانتي 

2 باكو جيلي بالفراولة 

4 كوب ماء كريمة مخفوقة 

كريمة لباني 

جبنة كريمة

زبدة

لبن مكثف 

طريقة عمل تشيز كيك الجيلي

-سيحي الزبدة وضعيها فى الكبة مع البسكوت وافردى الخليط فى صينية وادخليه الثلاجة.

- ضعى الجيلى مع 2 كوب ماء ساخن ثم 2 كوب ماء بارد وقلبي الخليط جيدا.

-اخفقى بودرة الكريم شانتي مع الماء البارد أو اللبن بحيث يكون لكل 50 جرام كريم شانتي 100 مل ماء وادخليه الثلاجة.

- اخلطي الجبنة الكريمي مع اللبن المكثف والكريمة اللبانى ويفرد خليط الجبنة على طبقة البسكوت ويرص البسكوت على جوانب الصينية ثم ضعى الجيلي ثم يزين بالكريم شانتيتشيز كيك الجيلي.

التشيز كيك الحلويات السريعة الحلويات السريعة والسهلة تشيز كيك الجيلي للشيف نجلاء الشرشابى

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