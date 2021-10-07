بـ الجيلى والأوريو .. طريقة عمل التشيز

التشيز كيك من الحلويات السريعة والسهلة التى يمكن تحضيرها فى مطبخك ، إليك طرق مختلفة لتحضيرها اختاري التى تناسبك لتحضير التشيز كيك.
التشيز كيك بطريقة مبتكرة للشيف دعاء عاشور ..
المقادير..
30 حبة بسكويت أوريو
رشة ملح
1/2 كوب كريمة
1/2 كوب جبن كريمي
1/2 كوب سكر
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1-طريقة التحضير داخل قالب المافن ضعي كاسات كب كيك ورقية ووزعي الأوريو على القوالب و 2-أخفقي الجبن الكريم والسكر والفانيليا معًا.
3-أضيفي البيض و الكريمة والملح واخفقي المكونات من جديد و أضيفي بسكويت الأوريو
4-اخلطي المكونات.على قوالب المافن وزعي خليط جبن الكريم وأدخليها الفرن ثم ضعي التشيز كيك في الثلاجة لمدة 24 ساعة وأخرجيها.
تشيز كيك الجيلي للشيف نجلاء الشرشابى
مقادير تشيز كيك الجيلي:
كريز
بسكوت سادة
بودرة كريم شانتي
2 باكو جيلي بالفراولة
4 كوب ماء كريمة مخفوقة
كريمة لباني
جبنة كريمة
زبدة
لبن مكثف
طريقة عمل تشيز كيك الجيلي
-سيحي الزبدة وضعيها فى الكبة مع البسكوت وافردى الخليط فى صينية وادخليه الثلاجة.
- ضعى الجيلى مع 2 كوب ماء ساخن ثم 2 كوب ماء بارد وقلبي الخليط جيدا.
-اخفقى بودرة الكريم شانتي مع الماء البارد أو اللبن بحيث يكون لكل 50 جرام كريم شانتي 100 مل ماء وادخليه الثلاجة.
- اخلطي الجبنة الكريمي مع اللبن المكثف والكريمة اللبانى ويفرد خليط الجبنة على طبقة البسكوت ويرص البسكوت على جوانب الصينية ثم ضعى الجيلي ثم يزين بالكريم شانتيتشيز كيك الجيلي.