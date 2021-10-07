بـ الجيلى والأوريو .. طريقة عمل التشيز

التشيز كيك من الحلويات السريعة والسهلة التى يمكن تحضيرها فى مطبخك ، إليك طرق مختلفة لتحضيرها اختاري التى تناسبك لتحضير التشيز كيك.



التشيز كيك بطريقة مبتكرة للشيف دعاء عاشور ..



المقادير..

30 حبة بسكويت أوريو

رشة ملح

1/2 كوب كريمة

1/2 كوب جبن كريمي

1/2 كوب سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1-طريقة التحضير داخل قالب المافن ضعي كاسات كب كيك ورقية ووزعي الأوريو على القوالب و 2-أخفقي الجبن الكريم والسكر والفانيليا معًا.

3-أضيفي البيض و الكريمة والملح واخفقي المكونات من جديد و أضيفي بسكويت الأوريو

4-اخلطي المكونات.على قوالب المافن وزعي خليط جبن الكريم وأدخليها الفرن ثم ضعي التشيز كيك في الثلاجة لمدة 24 ساعة وأخرجيها.

تشيز كيك الجيلي للشيف نجلاء الشرشابى

مقادير تشيز كيك الجيلي:

كريز

بسكوت سادة

بودرة كريم شانتي

2 باكو جيلي بالفراولة

4 كوب ماء كريمة مخفوقة

كريمة لباني

جبنة كريمة

زبدة

لبن مكثف

طريقة عمل تشيز كيك الجيلي

-سيحي الزبدة وضعيها فى الكبة مع البسكوت وافردى الخليط فى صينية وادخليه الثلاجة.

- ضعى الجيلى مع 2 كوب ماء ساخن ثم 2 كوب ماء بارد وقلبي الخليط جيدا.

-اخفقى بودرة الكريم شانتي مع الماء البارد أو اللبن بحيث يكون لكل 50 جرام كريم شانتي 100 مل ماء وادخليه الثلاجة.

- اخلطي الجبنة الكريمي مع اللبن المكثف والكريمة اللبانى ويفرد خليط الجبنة على طبقة البسكوت ويرص البسكوت على جوانب الصينية ثم ضعى الجيلي ثم يزين بالكريم شانتيتشيز كيك الجيلي.