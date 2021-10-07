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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب السيول.. مقتل 4 اشخاص بينهم طفل في ولاية أمريكية |شاهد

صورة أرشيفية.. سيول
صورة أرشيفية.. سيول الاباما

قالت السلطات الأمريكية، إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في هطول أمطار غزيرة، أدت إلي سيول غمرت أجزاء من ولاية ألاباما، وتسببت السيول في غلق الطرق واغراق المنازل.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قال مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة مارشال في وقت مبكر من يوم الخميس إن فيضانات مفاجئة تسببت في مقتل  طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، على بعد حوالي 105 كيلومترات شمال برمنجهام.

سيول ألاباما

وأفاد موقع AL.com الإخباري، أن 3 قتلى آخرين عُثر عليهم في سيارتين جرفتهما المياه من على الطرق إلى جداول في مناطق متضررة بشدة بمقاطعتي مارشال وهوفر.

وقال مسؤولون إنه تم إنقاذ 20 شخصًا من المركبات وإنقاذ أكثر من 80 من منازلهم.

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