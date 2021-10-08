عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

صدى البلد

ننشر أسعار الذهب في مصر  خلال ختام  تعاملات اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

 

وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو 882 جنيها.

 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الخميس نحو 809 جنيهات.

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو 772 جنيها.

 

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو 662 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس نحو 515 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الخميس نحو 441 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس نحو 6176 جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الخميس نحو 882.286 الف جنيه

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 27.368 الف جنيه للأوقية

 

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

الذهب اسعار الذهب اليوم الجمعة الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

غواصة نووية أمريكية تصدم "جسما" مجهولا ووقوع إصابات

"فيوتشر" الأكثر والزمالك الأقل وتاو الأغلى .. صفقات الميركاتو الصيفي لـ الدوري المصري موسم 21-22

ذكرى المولد النبوي.. 6 أمور داوم النبي عليها في شهر مولده

حرب تصريحات بين كيروش ومدرب ليبيا.. وخبراء الكرة يضعون روشتة فوز الفراعنة

أفضل دعاء للميت يوم الجمعة .. اغتنمه لعلك تدرك ساعة الإستجابة

هل يقترب كارتيرون من الرحيل عن الزمالك.. المدرب يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

"فتح الاسانسير ملقاش الكابينة".. سقوط حلاق من الطابق الـ 12 في الشرقية

بمشاركة الأهلي..فيفا يتخذ قرارا نهائيا بشأن موعد كأس العالم للأندية 20 أكتوبر

كيروش يحسم مصير مشاركة محمد الشناوي أمام ليبيا

رفضت الأهلي.. خليفة محمد صلاح يعلن انتقاله رسمياً إلى وادي دجلة

شوبير: القدر أنقذ الزمالك من عقوبة كارثية.. و3 سيناريوهات لأزمة القيد

بيان عاجل من مصر للطيران يخص المسافرين إلى العراق

لسوء سمعتها.. أب يقتل ابنته بمساعدة شقيقها في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. «هزمنا كوتوكو».. كيف احتفل أهالي أسوان بلقب الأهلي الأفريقي بعد مباراة الرعب؟

"أوتوستراد" تعزف ألبومها الجديد في حفلها بساقية الصاوي .. صور

كواليس عالم أبناء عمرو دياب.. كيف اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلة صنعت جمهورًا على السوشيال ميديا؟

رئيس صاحب مزاج .. ماذا يفعل فلاديمير بوتين خارج الكرملين ؟ |شاهد

فيديو

فيديوجراف.. جدل في المدارس بسبب مسلسل لعبة الحبار Squid Game‏

تعمدا الوقوع في بِركة.. قصة سيشن عروسين في الطين

سقط من الطابق الـ12.. تفاصيل واقعة حلاق فاقوس ضحية الإهمال

لوجه الله وبدون مقابل.. محلل شرعي تزوج 33 مرة والأزهر يرد

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: «أوجلان».. فلسفة الحياة الحرة والسلام

د. سلامة عمر يكتب: التحول الرقمي.. مدخل لجودة التعليم الأزهري

د. محمد يوسف يكتب: «حبة الغلة» القاتلة

وفاء أبو السعود تكتب: ملحمة النصر ومصر تواصل انتصاراتها

إسلام عوض يكتب: فى ذكرى أكتوبر.. «مصر السيسي» مازالت تبهر العالم

محمد سليم يكتب: ذكرى نصر أكتوبر.. الوطن لا يزال على العهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

نهال علام

«السادات».. رجل الحب والحرب

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تهديدات المنطقة الرمادية

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ