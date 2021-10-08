نجم جيمس بوند دانيال كريج يحصل على نجمة هوليوود

اختتم الممثل الإنجليزي دانيال كريج أسبوع إطلاق فيلمه الأخير من سلسلة جيمس بوند بدخول قاعة المشاهير، تكريمه بوضع نجمة بإسمه في ممشى المشاهير في هوليوود بكاليفورنيا.

وضعت نجمة دانيال كريج على بعد خطوات من اسم زميله السير روجر مور بطل سلسلة جيمس بوند السابق، وقال الممثل الذي يبلغ من العمر 53 عاما إنه يشعر بالفخر لوضع اسمه في هوليوود.

نجمة دانيا كريج

شارك منتجو سلسلة أفلام جيمس بوند مع دانيال كريج في هذه اللحظات السعيدة إلى جانب زميله في الفيلم الأخير No Time To Die، الممثل العالمي من أصل مصري رامي مالك.

حاز فيلم No Time To Die على إشادات النقاد بعدما حقق أعلى افتتاحية عرض في نهاية أسبوعه الأول بالمملكة المتحدة، بعد التأخيرات المتكررة بسبب جائحة كورونا.

يبدأ عرض فيلم No Time To Die في الولايات المتحدة الأمريكية بدء من اليوم الجمعة، وعبر دانيال كريج عن سعادته بوجوده وسط أسماء أساطير السينما العالمية.

دانيال كريج

وأشاد رامي مالك بزميله دانيال كريج الذي يلعب إلى جانبه دور الشرير سافن في فيلمه الأخير ضمن سلسلة جيمس بوند No Time To Die، ووصفه بأنه ممثل رائع وشخص مخلص لعمله وحريص على مهنته.

دانيال كريج في برودواي

يعود الممثل البريطاني الشهير دانيال كريج إلى برودواي مرة أخرى بعد انتهاء رحلته مع سلسلة أفلام جيمس بوند، بعرض آخر أعماله No Time to Die بدءا من اليوم.

يتعاون دانيال كريج مع روث نيجا في تقديم المسرحية الكلاسيكية ماكبيث، بعدما كانت آخر مشاركاته في المسرح عام 2013 في Betrayal.

دانيال كريج ليس غريبا على أعمال شكسبير بعدما قدم من قبل رواية عطيل على المسرح، وتروي مأساة ماكبيث قصة هوس أحد الزوجين بالسلطة وينطوي العمل على القتل والحقد ومشكلات وتعقيدات الزواج.

بطل جيمس بوند

من المقرر أن يبدأ عرض مسرحية دانيال كريج في 29 مارس 2022، وسيستمر العمل لمدة 15 أسبوعا، بما يشمل عرضا كبيرا ليلة 28 أبريل في مسرح ليسيوم في برودواي.

مسرحية ماكبيث ستكون من إنتاج باربرا بروكلي منتجة سلسلة أفلام جيمس بوند، وقالت في بيان لها إن دانيال ليس فقط ممثلا سينمائيا رائعا لكنه أيضا أيقونة مسرحية تسعد بتقديم الدعم له في أي عمل.

تحدثت مواقع وصحف الفن العالمية بكلمات إيجابية عن فيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die بعد العرض الخاص الملكي الذي أقيم في قاعة رويال الملكية بحضور أبطاله.

حضر العرض الأول لفيلم No Time to Die الذي يعد أضخم العروض الفنية هذا العام، عدد كبير من نجومه وأفراد العائلة الملكية البريطانية ونجوم الفن حول العالم.