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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العقيد محمد عبد القادر يكشف أسرارا جديدة عن نصر 6 أكتوبر

صدى البلد

قال العقيد محمد عبد القادر، قائد سرية المدفعية في حرب أكتوبر 1973، إنه في تمام الثانية والثلث يوم 6 أكتوبر 1973، عبرت القوارب 1 و2 أمام القوات للكشف عن الألغام وتأمين العبور، وبفضل الله كان وكان أيضًا عبور الساتر الترابي.

وأشار خلال حواره ببرنامج مساء دي ام سي" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"، إلى أن الجندي أو الضابط حمل معداته الثقيلة حتى كان جهاز اللاسلكي نفسه يزن 18 كيلو، و4 بطاريات للجهاز الواحدة وزنها 2 كيلو وسلاحه الشخصي والشدة العسكرية "مهمات الوقاية من أسلحة الدمار" كالقناع ووسيلة الحفر، وتعيين جاف يكفي 3 أيام ومياه، هذا كان فرد الإشارة، أما المدفعية فكان يحمل قاعدة وزنها 34 كيلو بمفردها، كل هؤلاء كان مطلوب منهم عبور السد الترابي وصعوده، فكانت الإرادة والعزيمة هي السر الذي دفعهم في نجاح المهمة.

وأوضح عبد القادر أن وحدة المدفعية كانت عبارة عن وحدتين، أحدهما يزن 65 كيلو جرام والأخرى تزن 12 كيلو جرام تقريبا، ومع هذا التسليح ومع الاحتماء بوحدات المشاة أثناء ضربات المدفعية الإسرائيلية ليلًا، وبمجرد القصف المعادي تم تحديد المواقع من وهج الإطلاق بطرق بدائية لكن نجحنا وانتصرنا وقصفنا موقع سرية المدفعية المعادية.

حرب أكتوبر 1973 حرب اكتوبر محمد عبد القادر مساء دي إم سي وحدة المدفعية

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