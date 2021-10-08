تفاصيل استعدادات المدارس والجامعات لانطلاق العام الدراسي الجديد السبت المقبل

كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، آخر الاستعدادات الوقائية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وقال عقبة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي" والمذاع عبر قناة "دي ام سي": "يجب على الأطفال من بعد عمر 6 أشهر تلقي لقاح الانفلونزا الموسمية في إطار الإجراءات الاحترازية مع بداية العام الدراسي".

وتابع:" اللقاحات كلها لها أعراض جانبية ولكن ظهور أعراض يؤكد مدى فعالية اللقاح، ومن الوارد ظهور ارتفاع في درجات الحرارة عند تلقي لقاح الانفلونزا الموسمية".



وأكمل:" لا مانع من الحصول على لقاح كورونا ولقاح الإنفلونزا الموسمية في نفس التوقيت، مضيفا:" ننصح أصحاب الأمراض المزمنة بتلقي لقاح الانفلونزا الموسمية".