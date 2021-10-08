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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأرجنتين تفشل في فك شفرة شباك باراجواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

صدى البلد

انتهت أحداث مباراة الأرجنتين وباراجواي بالتعادل السلبي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 على ملعب "ديفينسوريس ديل الشاكو".

 

وسيطر منتخب الأرجنتيين بقيادة قائده ليونيل ميسي للفوز على مجريات المباراة امام باراجواي ولكن حارس مرمي المنتخب المافس تصدي لكافة الفرص .

 

وخاض منتخب الأرجنتين اللقاء بتشكيل مكون من: 


حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

الدفاع: مونتيل، روميرو، أوتاميندى، أكونيا.

الوسط: دى بول، باريديس، لو سيلسو.

الهجوم: ميسي، دى ماريا، خواكين كوريا.

 

ورفع منتخب الأرجنتين رصيده للنقطة 19 فى وصافة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، خلف البرازيل صاحب الصدارة برصيد 24 نقطة، بينما أرتفع رصيد باراجواى للنقطة 12 فى المركز السادس. 

وخاض منتخب الأرجنتين 8 مواجهات في تصفيات كأس العالم 2022 “حتى الآن”، فاز في 5 مواجهات وتعادل في 3 أخرى.

يذكر أن مباراة البرازيل والأرجنتين، التي أقيمت في شهر سبتمبر الماضي، ضمن تصفيات كأس العالم  2022، تأجلت لأجل غير مسمى، بعدما توقفت المباراة عقب بدايتها بنحو 7 دقائق، بعد اقتحام مسئولين من وزارة الصحة البرازيلية، مطالبين بخروج 4 لاعبين من منتخب الأرجنتين لضرورة تواجدهم في الحجر الصحي.

ولم يعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) قراره حتى الآن، بشأن مصير مباراة البرازيل والأرجنتين.

 

ليونيل ميسي كأس العالم البرازيل الأفريقي الأرجنتين

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