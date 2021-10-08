كارتيرون يكشف عن رأيه في موسيماني ويطالب بالمشاركة في البطولة العربية

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن رأيه في أداء بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي.

وأكد كارتيرون في تصريحات مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة “ أون تايم سبورت ” أن موسيماني يمتلك خطط واسلوب رائع نجح في تحقيق الفوز عن طريقه في العديد من المباريات الأفريقية مشددا أن الأهلي فريق ذو هوية خاصة من الناحية التكتيكية.

وأضاف أنه يحرص على دراسة خطط موسمياني وطريقة للوقوف على كافة جوانب فريق الأهلي.

وعن صفقات الأهلي وبيراميدز فأكد أن كلما كان مستوى الفرق مرتفع سيرتفع معه مستوي الزمالك مشددا أن الأهم هو وجود عناصر مميزة داخل الزمالك حيث انه لا فائده من ضم لاعبين لا فائدة من وجودهم.

وأضاف أن الزمالك يمر بظروف عمل صعبة قائلا “لدينا تحديات ولدينا كل السبل والإمكانيات ونحن في ظروف تسمح لنا بالحفاظ على الخطوط الرئيسية ورئيس النادي يساعدني في ذلك ”.

وتابع أن فريق بيراميدز فريق كبير وقادر على المنافسة بشكل قوي على لقب الدوري المصري خاصة وأنه يمتلك لاعبين مميزين وامكانيات مادية على علي مستوي.

وعن البطولة العربية فأكد ان الزمالك يجب ان يشارك بها خاصة وأن المكافآت المادية لها تكون كبيره مشددا أن الرجاء حصل على 6 ملايين دولار عقب التتويج بها.

يبحث جماهير الساحرة المستديرة عن موعد وتوقيت مباراة مصر وليبيا والقنوات الناقلة لها عبر الأقمار الصناعية المختلفة، حيث إن منتخب مصر سوف يواجه نظيره ليبيا ضمن مباريات الجولة الثالثة تصفيات كأس العالم في قطر 2022.

الجدير بالذكر أن تلك المباراة من أهم المواجهات والتي من خلالها سوف يتم تحديد مصير المنتخب من التأهل إلى المرحلة التالية من عدمه.

واستقرت اللجنة المختصة على إقامة مباراة مصر وليبيا يوم الجمعة الموافق الثامن من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وسوف نتعرف سويا على القنوات المجانية المفتوحة لنقل اللقاء والتردد الخاصة بها عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

وسوف يتم نقل مباراة منتخب مصر وليبيا اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، عبر تردد قناة اون تايم سبورت .

وقام الجهاز الفني بتدريب جميع اللاعبين المشاركين في مباراة منتخب مصر القادمة، خلال يومي الإثنين والثلاثاء، وفي مرن مساء الثلاثاء تعرض محمد الشناوي إلى إصابة في العضلة الخلفية والتي جعلت الكثيرين يفكر في غيابه عن المشاركة في اللقاء القادم، ولكن أعلن وائل جمعة أن حالته الصحية مستقرة وسوف يتواجد خلال الساعات القادمة بمباراة منتخب مصر على ملعب الجيش برج العرب.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

قائمة منتخب مصر لمباراة ليبيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

وجاءت قائمة المستبعدين كالتالي:-

علي جبر - أحمد توفيق - محمد مجدي قفشة - أحمد ياسر ريان - مصطفي فتحي - محمد شريف - أحمد سمير - مهند لاشين- سام مرسي - كريم حافظ.