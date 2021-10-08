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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"فيوتشر" الأكثر والزمالك الأقل وتاو الأغلى .. صفقات الميركاتو الصيفي لـ الدوري المصري موسم 21-22

صدى البلد

مع الدقات الأولي لصباح اليوم الجمعة، تم غلق باب القيد في الاتحاد الكرة المصري لأندية الدوري المصري الممتاز.

وشهد الميركاتو الصيفي انتقال اكثر من 200 للاعب بين الفرق حيث يعد فريق فيوتشر الصاعد حديثا للدوري هو الفريق الاكثر ضما للاعبين بينما الزمالك هو الأقل.

ويعد بيرسي تاو نجم الأهلي هو الأغلى في الصفقات حيث شهد الميركاتو وجود للاعبين من 5 جنسيات مختلفة.

 

ويقدم موقع "صدى البلد" إحصائية بـ أبرز للاعبين الميركاتو الصيفي


 الأهلي :ضم 5 لاعبين وهم:

الجنوب إفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي لويس ميكيسوني وحسام حسن وكريم فؤاد ومصطفى البدري، الذي تمت إعارته لفيوتشر.

 

الزمالك ضم 3 لاعبين وهم:

حمدي النقاز ومحمود شبانة وعمر كمال عبد الواحد، الذي تمت إعارته لفيوتشر، عقب قرار الفيفا النهائي بايقاف القيد لفترتين. 

 

"بيراميدز" ضم 6 صفقات وهم المغربي وليد الكرتي من الوداد البيضاوي، وثنائي الإسماعيلي فخر الدين بن يوسف وحسين السيد.

"فيوتشر" ضم22 صفقة ولعلأبرزهم مروان محسن وناصر ماهر ومحمود جنش وأحمد عاطف ومحمد فاروق.

"فاركو" ضم16 صفقة ابرزهم السوداني سيف تيري وعمرو جمال ورامي صبري وعبد الله بكري.

"سموحة" ضم 18 صفقة وهم ثنائي الأهلي فهد جمعة وأحمد بيكهام، بجانب عبد الرحمن عامر وأمير عادل ومحمد عبد العاطي، وثنائي الزمالك مروان حمدي وحسام أشرف.

"غزل المحلة" ضم 17 صفقة أبرزهم المالي مالك توريه والتنزاني حميدو ماو وباولن فوافي وإبراهيم صلاح.

"المقاصة" ضم 17 صفقة ابرزهمعلي فتحي ومحمود عادل من الإنتاج، بجانب ثنائي الأهلي الشاب أحمد طارق ورمضان مصطفى.

"الشرقية للدخان" ضم 16 صفقة وهم صلاح عاشور وأسامة العزب وأحمد متعب من المقاصة، وعمرو حسام وعرفة السيد من إنبي.

"طلائع الجيش" ضم 14 صفقة وهم جون أنطوي وكريم الطيب من إنبي، وهيثم الجويني ومحمد علي الجويني وخالد الحشادي.

"الاتحاد السكندري"  ضم 12 صفقة ابرزهمالحارس محمد عبد المنصف “ الاكبر سنا في الدوري ” ومحمد مجدي مدافع البنك الأهلي، ومحمد عبد السلام مدافع الزمالك، ونادر رمضان لاعب الإسماعيلي.

"الجونة" ضم 9 صفقات وهم ثنائي الاتحاد السكندري عماد السيد وخالد قمر، والإثيوبي شيملس بيكلي لاعب المقاصة، والثنائي كريم وعمرو طارق.

"المقاولون العرب" ضم 9 صفقات على رأسهم محمد طلعت من سموحة وعماد فتحي من المقاصة، وممادو نياس من الإنتاج الحربي، وأحمد مجدي من دجلة.

"المصري" ضم 9 صفقات ابرزهم أحمد الشيخ وعمرو مرعي من بيراميدز، وإسلام جمال وأحمد علاء من الجيش، والتونسي إلياس الجلاصي.

"إنبي" ضم 8 صفقاتأبرزهم مصطفى جمال من الجيش، وأحمد جمعة من المصري، وخالد رضا من وادي دجلة.

"البنك الأهلي" ضم 8 صفقات وهمكريم بامبو من الزمالك، وثلاثي دجلة محمد هلال ويعقوبو وأحمد سعيد.

"سيراميكا كليوباترا" ضم 8 صفقات ابرزهم عمرو الحلواني من أسوان، والغاني مينساه من الدحيل، وباسم مرسي من المقاصة.

"الإسماعيلي" ضم 7 صفقات ابرزهمالحارس أحمد عادل عبد المنعم، وثنائي المقاصة عصام صبحي ومحمد دسوقي، والليبي محمد الترهوني.

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