تعرف على أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 8-10-2021

ننشر أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .





استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك المركزى ليسجل 4.26 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.



سجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم اليوم الجمعة فى بنوك ( بلوم ، مصر ،الأهلي ،كريدى اجريكول، الأهلى الكويتى، مصرف ابوظبى الإسلامي ،عودة، المشرق ،المصرى الخليجى، 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.





وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك( قطر الوطني، الاستثمار العربى، أبوظبي التجاريADCB ،ابوظبي الأول FAB ) 4.24جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.



وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع .



وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك قناة السويس نحو 4.23 جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.



بلغ سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك( الكويتى الوطني ، التنمية الصناعية ) 4.22 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع .



و استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.20جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع .



وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى المصرف المتحد 4.18جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.



تقدم بنوك كريدي أجريكول ومصر والأهلى و المشرق و فيصل الإسلامى ، أعلى سعر شراء الدرهم الاماراتى مسجلا 4.26جنيه وفقا لاخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية .