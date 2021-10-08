صحف الإمارات: الكونجرس يرفع سقف الدين العام مؤقتا.. انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية.. روسيا تستضيف محادثات دولية بشأن أفغانستان

الإمارات تتضامن مع ضحايا زلزال باكستان

الأمم المتحدة ترحب باستراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي

جورباتشوف في العزل الصحيّ بسبب كورونا

ترامب يمنع مستشارين سابقين من التعاون مع لجنة التحقيق في الهجوم على الكونجرس

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد من الأحداث والقضايا المحلية والعالمية.

وفي صحيفة البيان، عبّرت الإمارات عن تضامنها مع ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، وأودى بحياة العديد من الأشخاص، فضلاً عن وقوع إصابات.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الباكستانية، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ولقي 20 شخصاً على الأقل حتفهم ، وأصيب العشرات بجروح في زلزال ضرب منطقة نائية في جنوب غربي باكستان، فجر أمس، وبلغت قوة الزلزال 5.9 درجات، وتسبب بانهيار منازل على رؤوس أصحابها خلال نومهم.

وبين القتلى ستة أطفال، أحدهم لم يتجاوز عمره السنة. وطال الزلزال ست مدن وبلدات في بلوشستان.

والأماكن الأكثر تضرراً، هي منطقة هارناي الجبلية، التي يصعب على فرق الإغاثة الوصول إليها، لعدم وجود طرق معبّدة، كما أنّ شبكات الكهرباء والهاتف فيها بدائية. وتسبّب الزلزال في انزلاقات تربة، تسبب بإغلاق طرق، وبعرقلة عمليات الإنقاذ.

من ناحية أخرى، رحب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، باستراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقال دوجاريك، في تصريحات اليوم: «نرحب ترحيباً حاراً بهذا الإعلان المهم للغاية من قبل دولة الإمارات»، مشجعاً الدول الأخرى «لأن تحذو حذو المبادرة الإماراتية في المستقبل، وخاصة قبيل انعقاد المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP26" في غلاسكو.

وفي روسيا، أكدت مؤسسة "صندوق جورباتشوف" أن الرئيس الأخير للاتحاد السوفيتي ميخائيل جورباتشوف دخل العزل الصحي بسبب فيروس كورونا، لكنه ليس مصابا بالفيروس.

وقال المتحدث باسم "صندوق جورباتشوف"، بافيل بالاجتشينكو، لوكالة "نوفوستي" الروسية، تعليقا على التقارير الإعلامية بهذا الصدد: "هو في العزل الصحي بسبب الوضع المتعلق بفيروس كورونا بناء على توصيات الأطباء، لكنه ليس مريضا".

وأضاف المتحدث أن العزل الصحي لجورباتشوف يستمر أكثر من شهر، دون أن يحدد مكان وجود الزعيم السوفيتي السابق.

وأكد أن المكتب الصحفي لـ "صندوق جورباتشوف" على اتصال دائم بميخائيل غورباتشوف.

وفي صحيفة الإمارات اليوم، طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من أربعة مستشارين سابقين له الامتناع عن التعاون مع اللجنة البرلمانية التي تحقق في هجوم السادس من يناير على مقر الكوجرس من قبل أنصاره.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست وموقع بوليتيكو أن كلا من رئيس الأركان السابق مارك ميدوز، والمستشار الأمني السابق كاشياب باتيل والمدير السابق لوسائل التواصل الاجتماعي دان سكافينو والمستشار السابق ستيف بانون تلقى رسالة من محامي الملياردير الجمهوري ينصحهم بعدم الاستجابة لاستدعاء اللجنة.

ويقول الفريق القانوني لترامب في رسائله إن محفوظاته واتصالاته محمية بصلاحيات السلطة التنفيذية للحفاظ على سرية بعض المعلومات أو من خلال السرية المهنية التي تربط أي محام بموكله.

وأمرت لجنة التحقيق في مجلس النواب الرجال الأربعة بتزويدها بالوثائق والإدلاء بشهاداتهم أمامها لتحديد ما إذا كانت تصرفات إدارة ترامب قد شجعت مجموعة من أنصار الرئيس السابق على اقتحام الكونجرس لمنع المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وفي العراق، يتوجه صباح اليوم الجمعة مليون و 196 الفا و 453 ناخبا إلى صناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم في عملية التصويت الخاص لأفراد قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء السجون في مستهل الانتخابات العامة البرلمانية التي ستبلغ ذروتها في البلاد يوم الأحد المقبل.

وفتحت المراكز الانتخابية في أرجاء البلاد أبوابها في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي،حيث توافدت مجاميع من القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم يتقدمهم كبار القادة والضباط.

وبحسب بيانات للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فإن مليون و75 ألفا و 727 من أبناء الجيش العراقي وقوات الشرطة والأجهزة الأمنية سيدلون بأصواتهم في عملية التصويت الخاص في 595 مركزا انتخابيا تضم 2584 محطة اقتراع.

فيما سيدلي 120 ألفا و126 من النازحين بأصواتهم في 86 مركزا انتخابيا تضم 309 محطات اقتراع.

وسيدلي 671 من السجناء المودعين في الدوائر الإصلاحية بأصواتهم في 6 محطات انتخابية موزعة على محافظات بغداد والسليمانية وميسان وواسط والبصرة.

ومن المقرر أن تنتهي عملية التصويت الخاص في الساعة السادسة من مساء اليوم حيث ستغلق صناديق الاقتراع الكترونيا وبالتالي عدم السماح بتمديد التصويت لوقت إضافي.

ويتيح النظام الانتخابي للتصويت الخاص السماح للناخبين بانتخاب مرشحيهم كلا بحسب مدنهم ومحافظاتهم على الرغم من انتشارهم في محافظات أخرى.

وفي صحيفة الخليج، أعلنت روسيا أنها ستستضيف محادثات دولية بشأن أفغانستان في 20 أكتوبر دعت طالبان إلى حضورها.

وأعلن موفد الكرملين إلى أفغانستان نزامير كابولوف، أمس الخميس،أن روسيا ستدعو حركة طالبان إلى محادثات دولية حول أفغانستان في موسكو في العشرين من أكتوبر.

ورداً على سؤال طرحه صحفيون روس على كابولوف هل سيكون ممثلون عن طالبان مدعوين إلى المفاوضات، أجاب ب«نعم».

ودُعيت الصين وإيران وباكستان والهند التي تشكل مع «مجموعة موسكو من أجل أفغانستان»، إلى هذه المحادثات الدولية التي لم يتم تحديد جدول أعمالها ولا مستوى التمثيل فيها.

وسيُعقد هذا المؤتمر الدولي بعد قمة استثنائية لمجموعة العشرين مخصصة للبحث في الوضع الإنساني الحساس في أفغانستان في 12 أكتوبر.

وفي صحيفة الاتحاد، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون يرفع سقف الدين العام للولايات المتّحدة حتّى مطلع ديسمبر، في إجراء مؤقّت يجنّب أكبر قوة اقتصادية في العالم خطر الوقوع، لأول مرة في تاريخها، في وهدة التخلّف عن السداد.

ولم يصوّت لمصلحة النصّ إلا أعضاء المجلس من الديموقراطيين وعددهم 50 سيناتوراً، في حين صوّت ضدّه 48 سيناتوراً جمهورياً بينما امتنع السناتوران الباقيان عن التصويت.

ويرفع النصّ سقف الدين العام للبلاد بمقدار 480 مليار دولار، الأمر الذي يسمح لها بسداد مدفوعاتها حتى الثالث من ديسمبر.

وبخروجه من مجلس الشيوخ انتقلت كرة إقرار مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون والذي يتوقّع أن يصوّت على النصّ منتصف الأسبوع المقبل، ليحال بعضها إلى الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه ونشره قانوناً نافذاً.

وإذا كان هذا الاتفاق المؤقت قد طمأن بورصة وول ستريت التي أغلقت جلسة الخميس على ارتفاع، إلا أنّه لم يهدّئ التوتر بين الحزبين في الكابيتول هيل، ولا أرضى بالكامل البيت الأبيض.