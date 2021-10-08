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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. التعليم حضوري في المدارس الخاصة بالشارقة 31 أكتوبر

الإمارات
الإمارات

اعتمد الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة فى الامارات وبالتنسيق مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، قراراً بإلزامية العودة لنظام التعليم الحضوري في كافة المدارس الخاصة بالإمارة بشكل تدريجي ليكون الأحد الموافق 31 أكتوبر الجاري هو تاريخ العودة الكاملة، آخذين بعين الاعتبار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لضمان أعلى معايير الأمن والسلامة للطلبة والعاملين في المدارس، فيما يستثنى من القرار أصحاب الحالات المرضية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، رئيس الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة، وبحضور الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، إلى جانب مسؤولي وممثلي الجهات المعنية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث - مركز الشارقة، منطقة الشارقة الطبية، هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومواصلات الإمارات، ونقلته صحيفة الاتحاد.

وناقش الاجتماع مستجدات الميدان التعليمي للمدارس الخاصة وتطورات الوضع الصحي في الإمارة، حيث استعرضت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص نتائج وإحصائيات الخطة التي وضعتها الهيئة تزامناً مع الجائحة، وما حققته حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي كانت قد اتخذتها لضمان توفير البيئة الآمنة للطلبة لدى عودتهم للدراسة الحضورية في المدارس.

ولاقى المقترح الذي قدمته الدكتورة محدثة الهاشمي حول إمكانية عودة نظام التعليم الحضوري في كافة المدارس الخاصة بالإمارة، تأييداً من رئيس الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة والحضور، وتم اعتماده على أن يكون بشكل تدريجي تحت مراقبة ومتابعة فرق العمل واللجان المختصة لرصد الوضع الصحي للطلبة والهيئات التعليمية والإدارية في المدارس، وبإشراف تام من الجهات المعنية المتمثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

الامارات الإجراءات الاحترازية الشارقة وزارة الصحة المدارس تطبيق الاجراءات الاحترازية

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