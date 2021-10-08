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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: جاهزون للعام الدراسي ودفع المصروفات للطلاب غير القادرين

طلاب
طلاب

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العاصمة أنهت استعداداتها لبدء العام الدارسى الجديد ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ صباح غدٍ السبت مشيرًا إلى أنه لن يسمح بحرمان طالب من الانتظام فى الدراسة لتأخره فى دفع المصروفات ،كما سيتم دفع المصروفات للطلاب غير القادرين ليستطيعوا الانتظام في مدارسهم. 


وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم تشديد الإجراءات الاحترازية منذ بداية العام الدراسى وحتى نهايته لتوفير أقصى حماية للطلاب خاصة وأن القاهرة يوجد بها أكثر من ٢ مليون طالب و٢٢٠٠ مدرسة . مؤكدًا على أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة كانت سبب رئيس في تقليل الوفيات والإصابات .

وشدد محافظ القاهرة على مديري الإدارات التعليمية بالتواجد الميداني اليومي من أول أيام العام الدراسي حتى نهايته،  مؤكدًا على أنه سيكون هناك محاسبة فورية على أي تقصير .

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وأكد محافظ القاهرة على وجود تنسيق مستمر بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية بكميات كافية والرعاية الصحية مع تواجد الزائرة الصحية او المشرفة الطبية بالمدارس  .


وأكد محافظ القاهرة على أنه سيتم عمل زيارات مفاجئة  للمدارس لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية. 


كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة التنبيه على الأمن المتواجد على بوابات المدارس بعدم السماح بدخول اي شخص للمدرسة طالب أو معلم او زائر دون ارتداء الكمامة مع توفير كمامات احتياطية لاستخدامها عند الحاجة .


وطالب محافظ القاهرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الكثافات داخل الفصول وتوافر تهوية جيدة بها وتعيين مشرف لتنظيم نزول وصعود الطلاب الفصول لتجنب التزاحم ،كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة نظافة المدارس بالفصول ودورات المياه والمعامل مع التأكد من توافر بوابات التعقيم للحد من انتشار  الفيروس. 

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الحصة الأولى في بداية العام الدراسي ستكون عن حرب أكتوبر ودور القوات المسلحة المستمر في حماية الجبهة الداخلية والخارجية وفي المشاركة في التنمية،  وطالب بتعريف الطلاب بأهم الإنجازات والمشروعات التي تقوم بها الدولة لتنمية روح الولاء والانتماء لديهم. 


وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق باستمرار حملات رفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى مؤكداً على دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة وتوافر التهوية الجيدة  وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين ولتوفير الجو الملائم لإتمام العملية التعليمية بنجاح .

القاهرة طالب محافظ القاهرة الانتظام الدراسة العام الدارسى الجديد

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