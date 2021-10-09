أهم 4 نصائح قبل شراء سيارتك

يتردد الكثير من العملاء عند شراء سيارة مستعملة بسبب قلة معرفتهم وخبرتهم المحدودة فى هذا المجال ، وأيضاً بسبب التحسب للوقوع فى فخ سيارة معيبة و خسارة أموالك فى حالة عدم اللجوء لخبيرسيارات من أجل فحصها.

1 ـ البحث عن سيارة

عندما يرغب العملاء بشراء سيارة، يبحثون كثيرا على مواقع الإنترنت لبيع السيارات المستعملة وأيضًا الزيرو، ليكونوا على علم بالأسعار، وفى حال توافقها معهم يذهبون للمعاينة داخل أحدى المراكز الكبرى، أو عن طريق احضار فني.

2 ـ نوع السيارة

البعد عن الطرازات التى تظهر لأول مرة بدون سابق عمل لها، و التركيز على العلامات الشهيرة ذات السمعة الطيبة، للحفاظ على قيمة السيارة السوقية و الإستفادة منها أفصي استفادة.

3 ـ الكشف على السيارة

يجب البحث عن العيوب التي تبين أثر حادث أو تغيير شيء في صاج السيارة من الداخل والخارج، والكشف جيدا على طلاء السيارة داخليا وخارجيا للتأكد من عدم وقود حوادث، لذلك خذ وقتك تماماً من أجل تحديد وجهتك، قبل إختيار السيارة.

4 ـ الأوراق ورخصة القيادة

بعد انتهاء عملية الشراء، يتجه المشتري الي نقطة الحصول على ترخيص السيارة والأوراق التي تتبعها، و توفير أصل الرخصة و يفضل أن تكون سارية لتجنب دفع غرامة، و التأكد من أرقام الشاسية بالرقم المدون علي الرخصة، وفحص رقم الموتور، وفي النهاية التأكد من شخصية مالك البائع.