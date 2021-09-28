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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

18 نصيحة قبل شراء سيارة جديدة من المعرض.. تعرف عليها

استلام سيارة جديدة
استلام سيارة جديدة

يتخوف عدد من المواطنين شراء سيارة مستعملة ، بسبب قلة معرفته وخبرته فى هذا المجال ، وحظره من أى عملية نصب قد تحدث عليه، من قبل التجار أو أفراد عادية ، لذلك يلجأ بعض منهم لشراء سيارات جديدة " زيرو " او " كسر زيرو ".

 

ولكن لا يعلم البعض أن هناك بعض التجار والوكلاء يمارسون بعض أنواع التدليس، من الممكن أن يعرضوا سيارات غير مطابقة للمواصفات "زيرو" أو تعرضت لحوادث، وتباع على أنها "كسر زيرو" لذلك لابد من فحص السيارة بحالاتها قبل الشراء.

 

وخلال السطور التالية سنتعرف على أهم النصائح التى يجب اتباعها عند استلام سيارة جديدة  .

 

مراجعة الأوراق 

 

1- قراءة ضمان السيارة جيدا ، و مراجعة الكتالوج الخاص بالسيارة وعقد الشراء واستلام نسختين المفتاح .

 

مراجعة المقصورة الداخلية 

 

2- مراجعة ملاحقات السيارة كالضمان و الاريل و مفتاح العجل و المفكات و الكوريك والاطار الاحتياطى والولاعة وملاحقات شنطة السيارة.

 

3- التأكد من الكماليات فى الفئة ومراجعته جميعها عند الاستلام كالبلوتوث والشاشة و USB .

 

4- التأكد من أن السيارة لم تسير مسافة أكثر من 40/50 كيلو متر. 

 

5- التأكد من تقفيل السيارة من الداخل والفرش والكراسي .

 

6- التأكد من جميع النوافذ تعمل بشكل سليم .

 

7- التأكد من عمل كافة انوار السيارة والمساحات وطلمبة المياة المساحات.

 

8- التأكد من عمل الراديو والسي دى والتاتش والبلوتوث .

 

9- التأكد من التكييف يعمل بكفاءة على جميع السرعات مع ملاحظة التكييف يحتاج لوقت للوصول لدرجة البرودة المضبوطة .

 

10- التأكد من عمل السنتر لوك وجهاز الانذار وسلامة الريموت بالمفتاحين الاساسي والاستبن.

 

11- التأكد من سلامة المرايات الكهربائية وفاتحة السقف تعمل بسلاسة .

 

12- التأكد من سلامة ضبط الكراسي واحزمة الامان و علامة الايرباج بالتابلوة.

 

13- التأكد من سهولة فتح الابواب الاربعة والشنطة وفتح وغلق الكابود ، و التاكد من سهولة ظبط عجلة القيادة وأزرار المالتى .

 

14- المراجعة على اطارات السيارة والجنوط والتاكد من تاريخ انتاجها وطبب الجنوط.

 

15- مراجعة جميع الاوبشن الاضافية بالسيارة والتاكد من العدادات ، بان تكون زيرو اعطال او لمبة CHECK مضيئة و التاكد من انظمة السيارة الظاهرة بالعدادات .

 

مراجعة الميكانيكا والشكل الخارجى 

 

16- ضرورة التاكد من دهان السيارة ودرجة اللون فى جميع أجزاء السيارة وينصح باستلام السيارة  نهارا لمراجعة هيكل السيارة الخارجي بوضوح وعدم وجود اى خدوش او تجريح او فروق ألوان.

 

17- التاكد من جميع السوائل بالسيارة مياة وزيت الفرامل و البطارية و زيت المحرك وقربة الردياتير .

 

18- عدم وجود اى تسريبات زيوت او مياة حول محرك السيارة .

 

19- التأكد من أن صوت الموتور ناعم وهادئ ولا يوجد اى اصوات غير طبيعية.

 

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