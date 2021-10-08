جامعة القاهرة : صرف 750 جنيه للعاملين و1200جنيه لموظفي المستشفيات بمناسبة أكتوبر

صرح الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، أن مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت وافق على صرف مبلغ 750 جنيه لكل العاملين بالجامعة، وصرف 1200 جنيه للعاملين بمستشفيات الجامعة وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر وجهودهم غير العادية في الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وهنأ رئيس جامعة القاهرة، الأساتذة والعاملين والطلاب بالجامعة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، قائلا إن حرب أكتوبر علامة لا تنسى على أن الجيش المصري هو حامي مقدرات الوطن.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أن انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل علامة فارقة في حياة مصر والأمة العربية والإسلامية وستظل شاهدة على قدرة الشعب المصري على البناء والتنمية والصمود في أصعب الظروف وعدم الاستسلام أو الانكسار وعدم التفريط في حبة تراب واحدة مهما كانت التضحيات".

