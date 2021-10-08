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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قفز 6 جنيهات.. تعرف علي أسعار الذهب اليوم بالأسواق | فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة “صدى البلد” أخر اسعار الذهب والفضة اليوم  بالأسواق حيث  قفزت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة فى أسواق الصاغة المحلية، 6 جنيهات .

الذهب يشهد ارتفاعا طفيفا اليوم..تعرف على الأسعار

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 -10-2021

وقال بيشوي  أحد  التجار، إن سعر جرام  الذهب عيار 24 سجل 882 جنيها للجرام.

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 771 جنيها.

 

بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 660 جنيها للجرام ، وسعر الجنيه الذهب سجل 6178 جنيها.

 

وفى سياق آخر، قال محمد  زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

 

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

 

ويختلف سعر الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

https://www.facebook.com/ElBaladOfficial/videos/597197004664062/

 

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