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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحديث: سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

صدى البلد

ننشر أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة، وفقا لموقع gold price today.

 

وسجل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو 882 جنيها.

 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الخميس نحو 809 جنيهات.

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو 772 جنيها.

 

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو 662 جنيها.

 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس نحو 515 جنيها.

 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الخميس نحو 441 جنيها.

 

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس نحو 6176 جنيها.

 

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الخميس نحو 882.286 الف جنيه.

 

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 27.368 الف جنيه للأوقية.

 

أسعار المصنعية والدمغة

 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

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