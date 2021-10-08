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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجلاء بدر: أفضل مراحل حياتي عندما كنت مذيعة

صدى البلد

قالت الفنانة  نجلاء بدر، إن أفضل مراحل حياتها كان العمل كمذيعة في "mbc"، مؤكّدة أنّها اكتسبت الكثير من الخبرات في هذه المرحلة.

وتابعت خلال حوارها في تغطية خاصة  ضمن احتفالات الشبكة المستمرة بمرور ثلاثة عقود على إطلاقها بقناة "mbc مصر": "لا يوجد سؤال يمكن أن يستفزني وأتقبل اى سؤال خلال لقاءاتي التلفزيونية".

وأشارت إلي أنها وقت عملها مذيعة كانت ترفض أن يمنعها أي ضيف من توجيه أسئلة إليه، كما أنّها لم تكن تعرض الأسئلة على الضيوف.

ونوهت بأنّها تلقّت الكثير من الأسئلة الجريئة خلال مقابلاتها كـ"ضيفة" وكانت ترد عليها بكل "أريحية" - وفق تعبيرها، مشيرة إلى أن عملها كإعلامية ساعدها كثيرًا على ترتيب الكلمات سريعًا.
 

الفنانة نجلاء بدر mbc مصر نجلاء بدر قناة mbc مصر التلفزيون

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