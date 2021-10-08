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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيهاب أمين لاعب سلة الأهلي : أتمنى أن نحقق البطولة العربية للمرة الأولى في تاريخنا

صعود سلة الأهلي للنهائي
صعود سلة الأهلي للنهائي

أعرب إيهاب أمين لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادى الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه وتأهله إلى المباراة النهائية للبطولة العربية .

وقال "لعبنا مباراة صعبة أمام فريق كبير ومنافس قوى هو فريق الاتحاد السكندري الذي توج بالبطولة مرتين على التوالي، والفوز عليه يعتبر بطولة في حد ذاتها".

وأضاف: أتمنى أن نحقق البطولة العربية للمرة الأولى في تاريخنا خاصة أن البطولة مقامة في مصر.

وعن مباراة النهائي، قال: “فريق الكويت الكويتي من الفرق القوية التي تمتلك محترفين على مستوى عالي ونأمل في تحقيق الفوز غدا”.


وصعد الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني أوجستي بوش، لنهائي البطولة العربية رقم 33 والمقامة بالإسكندرية.

وتأهل "المارد الأحمر" للمباراة النهائية عقب انتزاعه لبطاقة الصعود من نظيره الاتحاد السكندري والذي يقوده فنيًا أحمد مرعي بنتيجة 78 - 73.

أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة برج العرب، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 68 - 68، قبل أن يخطف الأهلي الفوز في الوقت الإضافي.

ومن المقرر، أن يلتقي الشياطين الحمر في المباراة النهائية مع فريق الكويت الكويتي والذي صعد على حساب الزهراء التونسي.

وتضم قائمة الأهلي 12 لاعبًا وهم "الأمريكي مايكل تومبسون، عمر عزب، إيهاب أمين، أحمد مهيب، عمرو زهران، محمد أبو النصر، عمرو الجندي، أحمد حمدي، عبد الله ناصر، مايكل فاكوادي، عمر طارق، سيف سمير".

ويستضيف الاتحاد السكندري مباريات البطولة خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر الجاري على ملعب صالة الاتحاد بالشاطبي وصالة برج العرب.

الأهلى إيهاب أمين الاتحاد السكندري البطولة العربية

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