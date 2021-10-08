136 دولة توافق على أكبر صفقة إصلاح ضريبي على الشركات خلال قرن

وقعت أكثر من 130 دولة على صفقة عالمية رائدة بشأن الإصلاح الضريبي للشركات تهدف إلى القضاء على الملاذات الضريبية مع جلب 150 مليار دولار إضافي سنويًا من الشركات متعددة الجنسيات.

ووافقت الدول والبالغ عددها بالتحديد 136 دولة، وفقا لـ فايننشال تايمز، أيضًا على حظر لمدة عامين على فرض ضرائب جديدة على مجموعات التكنولوجيا مثل Google و Amazon بينما تحاول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التصديق على الصفقة في الولايات المتحدة.

وتتضمن الاتفاقية - وهي أكبر إصلاح ضريبي على الشركات منذ أكثر من قرن تنظمه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي - حدًا أدنى لمعدل ضرائب الشركات العالمية الفعال بنسبة 15 في المائة، بالإضافة إلى قواعد جديدة لإجبار الشركات متعددة الجنسيات في العالم على إعلان الأرباح ودفع المزيد في البلدان التي تعمل فيها.

وتذبذب عدد الدول المستعدة للتسجيل يوم الجمعة، وفقًا للمقربين من المفاوضات، مع موافقة الهند في اللحظة الأخيرة، وتردد الصين والبرازيل أيضًا في التوقيع، بينما صمدت سريلانكا وباكستان ونيجيريا وكينيا.

وأصبحت الصعوبات في تنفيذ الصفقة واضحة عندما حثت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، الكونجرس على تفعيل المقترحات “بسرعة” باستخدام ما يسمى بعملية المصالحة، والتي تسمح لمشاريع القوانين بإقرار مجلس الشيوخ بأغلبية بسيطة.

وقالت إن الاتفاقية كانت “إنجازا ياتي مرة واحدة في جيل للدبلوماسية الاقتصادية”.

ولا تزال المخاطر كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة وتلك البلدان مثل الهند التي فرضت ضرائب على الخدمات الرقمية على مجموعات التكنولوجيا في وادي السيليكون.

وإذا فشل الكونجرس في تنفيذ الصفقة، فقد تمضي هذه الدول قدما في ضرائبها الرقمية، ما يثير نزاعات تجارية مع الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فإن الصفقة تمنح الولايات المتحدة مساحة للتصديق على الاتفاقية، مع تحديد أنه “لن يتم فرض ضرائب على الخدمات الرقمية الجديدة أو غيرها من الإجراءات المماثلة ذات الصلة على أي شركة اعتبارًا من 8 أكتوبر 2021” لمدة عامين.

ويمثل الاتفاق انتصارًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي سعت إلى الحد من التهرب الضريبي على الشركات على مدار سنوات عديدة من المفاوضات المعقدة.

وقال ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الصفقة ستجعل النظام الضريبي الدولي للشركات 'أكثر عدلاً ويعمل بشكل أفضل'.

ومع ذلك، فقد أقر بالصعوبات التي تعترض وضع الاتفاقية موضع التنفيذ، وحث البلدان على 'العمل بسرعة وجدية لضمان التنفيذ الفعال لهذا الإصلاح الكبير'.

وانتهت الصفقة من التفاصيل المتعلقة بتقاسم أرباح أكبر الشركات متعددة الجنسيات بحيث تدفع المزيد من الضرائب حيثما تزاول أعمالها.

وسيُطلب من الشركات التي يتجاوز حجم مبيعاتها 20 مليار يورو تخصيص 25 في المائة من أرباحها التي تتجاوز 10 في المائة هامشًا للبلدان التي تعمل فيها، بناءً على مبيعاتها.

ويتم احتساب هامش الربحية بنسبة 10 في المائة باستخدام آلية حساب المتوسط، بناءً على الربح قبل الضرائب.

واشتكت الدول النامية من نقص الإيرادات التي يمكنها جنيها من صفقة التوزيع الأكثر عدلاً للأرباح والحقوق الضريبية.

وأشاروا إلى أن هذا الأمر قد تفاقم بسبب إلغاء ضرائب الخدمات الرقمية، والتي كانت بمثابة كسر للصفقات لنيجيريا وكينيا على الرغم من تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تظهر أنهما سيكسبان.

وتضمنت مجالات أخرى من الصفقة امتيازات تمكن جميع دول مجموعة العشرين ودول الاتحاد الأوروبي من التوقيع على معدل ضريبة الشركات بنسبة 15 في المائة كحد أدنى.

ونجحت أيرلندا في طلبها للضريبة بحد أقصى 15 في المائة ، بدلاً من الصياغة الأصلية للصفقة التي قالت '15 في المائة على الأقل' وعلى عكس النسبة الأصلية البالغة 21 في المائة التي ناقشتها إدارة بايدن لأول مرة.

أمنت المجر فترة انتقالية أطول لـ 'الاقتطاع القائم على المواد' ، مما سمح لها بتقديم معدل ضريبي منخفض للاستثمارات الملموسة في ولايتها القضائية ، مثل مصانع السيارات ، لمدة 10 سنوات.

ونجحت الصين أيضًا في إدراج بند من شأنه أن يحد من تأثير الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات التي بدأت في التوسع دوليًا - بسبب المخاوف من أن شركاتها المحلية المتنامية ستقضي على هذه الإجراءات.

