عدوان إسرائيلي على منطقة سورية.. مصدر عسكري: إصابة 6 جنود بجروح وخسائر مادية

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا نقلا عن مصدر عسكري بأن حوالي الساعة ٣٣ .٩ من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف برشقات من الصواريخ باتجاه مطار التيفور العسكري في المنطقة الوسطى.

وأضاف المصدر العسكري قائلا : وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان حيث أسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى إصابة ستة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان​ كشف أن حرائق اندلعت في بعض المقرات العسكرية التابعة لقوات ص ال​إيران​ية في محيط مشفى عائشة بمدينة ​البوكمال​ بريف ​دير الزور​، ناجمة عن قيام طائرة مسيّرة مجهولة الهوية حتى الآن باستهداف المقرات العسكرية".

وذكر المرصد ان ذلك يأتي تزامنًا مع سماع أصوات إطلاق رصاص بشكل مكثف في مدينة البوكمال في محاولة من قِبل الميليشيات ال​إيرانية​ استهداف المسيّرات عبر المضادات الأرضية، وسط حالة من الاستنفار تشهدها مدينة البوكمال الحدودية مع ​العراق​ بريف دير الزور".

وكان المرثد أشار في وقت سابق إلى ان "الاستهداف الجوي من قبل طيران حربي لايزال مجهول الهوية، حيث أدى إلى تدمير منصات لصواريخ أرض-أرض إيرانية الصنع، كانت القوات التابعة لإيران قد نصبتها بمنطقة المزارع الواقعة ببادية الميادين والتي تعد أكبر تجمع للميليشيات في المنطقة".

وأوضحت أن "الاستهداف وشظايا الصواريخ تسببت بإصابة 12 شخص على الأقل من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، جرى نقلهم إلى مشفى الشفاء التابع للميليشيات ضمن مدينة الميادين، وسط فرض طوق أمني واستنفار كبير لهم في المنطقة.