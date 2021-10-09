هدية من ربنا.. سهير رمزي عن زوجها: من ساعة ماتجوزنا وأسلوبه متغيرش

كشفت الفنانة الكبيرة سهير رمزي، تفاصيل علاقتها بزوجها وتفاصيل حياتها الزوجية.

وقالت سهير رمزي، في حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج السيرة، المذاع عبر شاشة dmc، مساء اليوم الجمعة، إنها سعيدة جدا في حياتها الزوجية مع زوجها علاء، مضيفة أنها تعيش حياة زوجية مثالية كلها فرحة واحترام.

وأضافت الفنانة سهير رمزي، أنه :"من ساعة ماتجوزنا لحد دلوقتي أسلوبه ماتغيرش، هو هو نفس الشخص في أسلوبه وطريقته وأخلاقه وكرمه"، مستدركة أنه:"حقيقي "علاء" هدية من ربنا، وعايشه معاه حياة حلوة".

وحلت الفنانة سهير رمزي ضيفة على برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، أمس الخميس.

وتحدثت سهير رمزي، عن زيجاتها وعددهم، قائلة:" اتجوزت 10 مرات منهم 8 كانت العصمة في أيدي، ولكن في آخر جوازة العصمة في ايد علاء الشربيني وعلشان كده الجوازة عمرت".

وتابعت:"مش فاكرة اتجوزت كام مرة وممكن يكونوا 10 مرات ولكن أهم حاجة كله بالحلال، وأخر زيجة الحمد لله عمرت".

وتحدثت سهير رمزي خلال اللقاء عن حياتها الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقتها القوية بوالدتها الفنانة درية أحمد، وكيف أنها تعلقت بها بشكل قوي على مدار حياتها، فضلا عن معرفتها بوالدها الحقيقي في سن 13 عاما، ثم زيجاتها المتكررة وأسباب رفضها للإنجاب، كما تستعرض مراحل عديدة من حياتها الشخصية والفنية.