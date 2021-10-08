الزراعة: المرأة الريفية لها دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي.. فيديو

قال علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالمرأة الريفية، لافتا إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية برفع مكانة المرأة وتنمية قدراتها وبناء معارفها، وأن الدولة المصرية قد وضعت ملف تعزيز وترسيخ حقوق المرأة في المجتمع، على قائمة الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.

وأضاف "عزوز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الدستور المصري أعطى للمرأة المصرية كافة الحقوق، ومكنها من المشاركة وتعزيز دورها في كافة مناحي الحياة".



وأشار: "المرأة الريفية لها دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال مشاركتها في كافة عمليات الإنتاج الزراعي"، مردفا أن تنمية المجتمعات الريفية تمثل حجر الزاوية في تقدم المجتمع ككل، حيث تعد المرأة الريفية واحدة من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الريفية المنشودة، منوها ان الدور الأهم للمرأة الريفية هو دورها الإنتاجي الذي يبرز في الزراعة بشقيه النباتي والحيواني.



وأوضح: "رؤية مصر 2030 الخاصة بالتنمية الزراعية تضع محاور كثيرة لتعزيز دور المرأة في التنمية الريفية المستدامة والأمن الغذائي، وتعزيز دورها في التنمية من خلال إقامة مشروعات صغيرة".