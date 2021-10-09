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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عام دراسي جديد .. الحكومة تحدد مدة وشروط غلق المدارس حال ظهور كورونا.. ونواب : قرار وزير التعليم يهدف إلى استمرار الدراسة.. ولا غنى عن الحسم في تطبيق التدابير الاحترازية

صدى البلد

برلماني: يجب متابعة جاهزية المدارس لتفادي إصابات كورنا

جيهان البيومي: قرارات وزير التعليم تهدف إلى استمرارية الدراسة وعدم تعطيلها 

صبورة السيد: لا يجب التهاون في اتباع القرارات التي اتخذتها الحكومة 

 

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه تقرر بالتعاون مع وزارة الصحة تعديل مدة غلق الفصول او المدارس او العزل  في حالة ظهور كورونا

 

حيث قال وزير التربية والتعليم : قررنا ان تكون مدة الغلق 14 يوم فقط بدلا من 28 يوم ، وذلك حرصا على صالح الطلاب و استمرارهم في العملية التعليمية دون انقطاع لفترات طويلة تؤثر على تقدمهم و تحصيلهم الدراسي.

حالات غلق المدارس او الفصول بسبب كورونا

 

وحدّدت وزارة التربية والتعليم حالات غلق المدارس والمنشآت التعليمية بسبب كورونا فيما يلي :

 

في حالة حدوث أكثر من حالة مؤكدة في نفس الفصل في المدرسة خلال أسبوعين : يتم غلق الفصل لمدة 14 يومًا

في حالة غلق أكثر من فصل بالمدرسة خلال أسبوعين: يتم غلق المدرسة 14 يومًا

 

في حالة غلق مدرسة في مجمع مدارس وظهور حالات بمدرسة اخرى بنفس المجمع : يغلق مجمع المدارس 14 يومًا

 

عند فرض حجر صحي على القرية او المدينة : يتم غلق مدارس القرية أو المدينة لحين انتهاء الحجر الصحي المفروض.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه ، سيتم منع أي طالب تتعدى درجة حرارته 38 من دخول الفصل في العام الدراسي الجديد.

 

وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أن أي طالب تتعدى درجة حرارته 38 سيعزل في غرفة العزل بالمدرسة فورا ، على أن يتم استدعاء ولي امره والزائرة الصحية وطبيب المدرسة لعمل فحص سريع وبيان سبب ارتفاع الحرارة

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه في حالة الاشتباه في اصابة الطالب بـ كورونا ، يتم فورا عزله منزليا لمدة اسبوعين على الاقل ، مع ابلاغ الادارة التعليمية والادارة الصحية بذلك لمتابعة حالة الطالب والمخالطين له.

 

قررت وزارة التربية والتعليم ، إلزام جميع المتواجدون في المدارس في العام الدراسي الجديد 2021 / 2022  بـ ارتداء الكمامات طوال اليوم الدراسي .

 

وقالت وزارة التربية والتعليم ، انه يستثنى من ذلك التلاميذ دون سن ال ١٢ سنة ، حيث أنهم غير ملزمون بـ ارتداء الكمامات في المدارس ، ويمكن ارتداء واقي الوجه “ الفيس شيلد ” .

 

كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة إلتزام جميع المتواجدون في المدارس بغسل الايدي بشكل مستمر واستخدام الكحول .

 

وحول هذا الموضوع قال النائب الحسيني جلال عضو مجلس النواب، الحكومة اتخذت التدابير والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا لبدء العام الدراسى الجديد 2021/ 2022، من أجل توفير الحماية وتفادي أي تداعيات سلبية قد تنجم عن التهاون، مضيفا:" نحن في غنى عن اي تداعيات أو زيادة في الاصابات".

 

ونوه جلال في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن يجب أن يكون هناك تنفيذ حاسم للاجراءات الاحترازية، داخل الفصول الدراسية واستمرار أعمال التطهير والتعقيم للمدارس بالداخل والخارج وقبل وبعد دخول الطلاب، بالاضافة إلى توفير غرف صحية مجهزة للطلاب والمعلمين حال وقوع أي شيء أو الاشتباه في أحد.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تعديل مدة غلق الفصول او المدارس او العزل  في حالة ظهور كورونا، من القرارات التي تتطلب مزيد من الحرص والمتابعة ، للتاكد من سلامة الطلاب وضمان شفائهم بشكل كامل.

 

وقالت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن بداية العام الدراسي غدا السبت، سيشهد التزام كبير بالاجراءات الاحترازية  للحماية من الإصابة بفيروس كورونا، من قبل كل القائمين على العملية التعليمية، موضحة أن اتباع القرارات التي اتخذتها الحكومة بخصوص هذا الأمر لا يجب التهاون فيها على الإطلاق.

 

وأضافت السيد في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن قرار تقليل مدة الغلق 14 يوم فقط بدلا من 28 يوم  حال ظهور إصابات بفيروس كورونا،  جاء حرصا على صحة وسلامة الطلاب وكل القائمين على المنظومة التعليمية، ومواصلة استمرارهم في العملية التعليمية دون انقطاع كبير يؤثر على مستواهم وتحصيلهم الدراسي والتي يتاثر بالانقطاع عنه لفترة كبيرة.

 

ونوهت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى ضرورة أخذ الاحتياطات تجاه أي طالب مشتبه به، وعمل كشف دوري عليهم، واتخاذ اللازم حال إيجاد أحد درجة حرارته مرتفعه عن طريق وضعه في غرفة العزل بالمدرسة على الفور، وعمل فحص كامل لبيان السبب.

 

وقالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أنه منذ بدء منذ بدأ جائجة كورونا والعالم على تواصل دائم على أحدث التوصيات التى تصدرها منظمة الصحة العالمية،منوهة إلى أن مصر من أوائل هذه الدول التي اتخذت هذه التوصيات وطبقتها على أرض الواقع وليس بشكل ورقي أو صوري فقط.

 

وتابعت البيومي في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن قرار وزارة التربية والتعليم بشأن تعديل مدة غلق الفصول او المدارس او العزل  في حالة ظهور كورونا، وغلق المدارس حسب ظهور حالات كورونا بها قرار هام يتوافق مع رأي اللجان والمختصين الطبيين.

 

وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، ان هذه القرارت تهدف إلى استمرارية الدراسة وعدم تعطيلها حتى لا يتأثر الطلاب بالابتعاد عنها لفترات طويلة تؤثر على مستوى تحصيلهم العلمي .

وزارة التربية والتعليم طارق شوقي التربية والتعليم مجلس النواب الإجراءات الاحترازية

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