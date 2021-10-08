عمرو أديب يوجه تحذيرا إلى أولياء الأمور .. تفاصيل

علق الإعلامي عمرو أديب، علي الضجة التي أحدثها المسلسل الكوري "لعبة الحبار"، مضيفا:" المسلسل عنيف للغاية ويجب أن يكون عمر المشاهد أكبر من 18 عام.

وتابع أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" هناك مدارس كثيرة داخل مصر وخارجها بدأوا يرسلوا تحذيرات لأولياء الأمور من مشاهدة أبنائهم للمسلسل، منوها بأن شخصيات المسلسل تحولت إلى ألعاب وهو ما يمثل خطورة كبيرة على الأطفال.

وأوضح:" الشخصيات التي تقوم بالقتل والعنف في المسلسل أصبحت أبطال ألعاب الأطفال، محذرا أولياء الأمور من تعلق أولادهم بهذه الأعمال الفنية.