توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 9 أكتوبرعلى الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج ،لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغى فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت الموافق 9/10/2021 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى .



#الحمل



مهنياً

يشير هذا اليوم الى آفاق مهنية جديدة وواسعة، احرص على ألا يجعلك الروتين تتراخى وتتكاسل , بكل اكسبها فرصة لتعيد نشاطك وعافيتك

عاطفياً

الحب دائماً ان تعطى ثقة فى شريك حياتك، وأن يكون هو مصدر قوتك فى وقت الضعف، حاول أن تكون جرئ فالمحبين دائماً لديهم طبيعتهم الخاصة. اما بالنسبة للاعزب : قد يحالفك الحظ وتعبّر عن آرائك وتخرج من الروتين، أو تبدأ قصة رومنسية ومغازلة مع شخص غريب عنك

صحياً

مارس الرياضات الخفيفة التي لا ترهقك وتسبّب لك ضيقاً في التنفّس , ولا تضعف أمام المغريات لدفعك إلى الإفراط في تناول الطعام اليوم



#الثور



مهنياً

حذار الانجرار وراء الأحاسيس والأفكار السلبية , تسلّط الضوء على شؤون مالية وتفاصيل مادية كثيرة , قد تبحث ابتداءً من هذا اليوم في مسألة تتعلق بك سواء أكانت مالية أم اقتصادية أم شخصية

عاطفياً

إذا كنت على خلاف او بعض المنافرات مع حبيبك فالوقت مناسب للمصالحة، شرط توضيح نقاط الخلاف والتفاهم على الأمور الحساسة.

صحياً

تبذل جهدك كي تحافظ على وزنك لا تنجرف وراء شهيتك اليوم قد تكثر الاطعمة والحلويات وحاول ان تتخطّى بعض التعب النفسى .



#الجوزاء



مهنياً

لا تستخف بمسؤولياتك، بل ابتعد عن التسرع والتهور والطيش في بعض الامور , يوم جيد على صعيد اتصالاتك المهنية والشخصية على السواء وحسم الأمور بهدوء

عاطفياً

تعامل مع الشريك بحكمة وهدوء اليوم، فهو حسّاس أكثر من اللزوم، لكنّه ليس سهلاً متى ثار وانفعل، عندها يصعب عليك التعامل معه , لا تتسرّع في إلقاء اللوم على الشريك

صحياً

المحافظة على الصحة السليمة امر مهم، حتى لو كثرت المغريات الشهية اليوم عليك الانتباه



#السرطان



مهنياً

حاول قدر الإمكان أن تتجنب الاشخاص السلبين اليوم وأن تأخذ القرارات الصحيحة التى تساعدك على حماية أموالك.

عاطفياً

تتمتع بوضع عاطفي واعد وبظروف إيجابية، وتعيش يومًا مشوقًا وحارًّا جدًا تتوقع خلاله رؤية الكثير من الاشخاص

صحياً

حاول عدم تناول الكثير من الاطعمة اليوم المنوعة وخاصتاً التي تحوي على نسبة من السكر



#الأسد



مهنياً

حاول ان تضع كل تركيزك فى عملك و لا تنتظر الدعم من أى شخص مهما كان قريب اليك

عاطفياً

هذا هو الوقت المناسب لتكريس الاهتمام الكامل لحياتك العاطفية ، التي ربما قد تعرضت الفترة الماضية لبعض التوترات , ، فإذا كنت حريص على استكمال علاقتك بشريكك عليك ان تعرف اتجاهها

صحياً

لا تدع اليوم القضايا الاجتماعية تؤثر على حالتك المزاجية ، عليك تدليل نفسك والانتباه من السكريات



#العذراء

مهنياً

تحسّن الأحوال يمنحك طاقة أكبر في العمل لا بل الانطلاق نحو خوض مجالات جديدة , يدعم هذا اليوم مشاريعك الشخصية، ويتحدث عن مبادرة جديدة حتى آخر الشهر

عاطفياً

عليك أن تبذل جهدًا أكبر لإقناع الشريك، فهو ينظر إلى الأمور بجدّية أكبر، ويفكر مليًا قبل الموافقة على كل ما تطرحه عليه.

صحياً

تناول الفاكهة الغنية بفيتامين سى مثل البرتقال تقوى من مناعتك في مواجه الأمراض



#الميزان

مهنياً

كن أكثر تعقلاً على الصعيد المالي، وخصوصاً أنّ أي خطوة ناقصة تؤدي إلى عواقب قد لا تحتملها

عاطفياً

العبرة الأساسية في العلاقة بالشريك، تتمثل بعامل الثقة الذي يجمع بينكما، وكل ما عدا ذلك يبقى تفاصيل

صحياً

عليك الانتباه على صحتك جيداً , فتغير روتين الطعام يكون حمل ثقيل على الصحة , لاترهق معدتك بالاطعمة المنوعة اليوم



#العقرب

مهنياً

الاعمال اليوم قد تكون اخر اهتمامك لكن يجب ان لاتنسى اذا كان هناك بعض الامور عليك انجازها

عاطفياً

لا تتطرق إلى مواضيع قد تثير غضب الحبيب لا تضخم الخلافات وتعامل مع الأمور ببساطة اليوم , قد تكونا انتما الاثنين منشغلين اجتماعياً

صحياً

لا تقم بالعمل أكثر من قدرتك، فجسمك وعقلك يحتاجان إلى الراحة والاسترخاء , لا تهمل صحتك وفكر فيها قبل الاهتمام بأمور تافهة أخرى تضرك بدل أن تفيدك



#القوس

مهنياً

تضع جانبًا مشاغلك الحياتية والمهنية وتولي الشأن الاجتماعي الاهتمام الكافي.

عاطفياً

أنت من الشخصيات التى تحرص دائماً على التنسيق بين قلبها وعقلها، لذلك عليك أن توازن بين صوت القلب والعقل للوصول اليوم إلى حياة مثالية.

صحياً

الاتزان يجب ان يكون عنوان يومك على الصعيد الصحي , تجنب الاطعمة الدسمة والغنية بالسكر اليوم



#الجدي

مهنياً

اموالك متقلبة اليوم وتنجرف نحو بعض الخسائر لكن لا داعى لأن تقلق كثيرا لأنها قد تكون خسارة صغيرة.

عاطفياً

المرتبط : استمع إلى ما يقوله الشريك قبل أن تصدر حكمك عليه وابتعد عن العصبية الزائدة , الاعزب: عليك أن تبادر في فهم الشريك وتفهمه.

صحياً

الراحة قد تكون اضطرارية في بعض الأحيان، وخصوصًا إذا جاءت بعد فترة من الضغط المتواصل بسبب ظروف الحياة



#الدلو

مهنياً

حالتك المادية متقلبة هذه الايام فقد تتعرض لبعض الخسائر لكن لا تقلق كثيرا فهى خسائر بسيطة ، و عليك ان تتعامل بحذر شديد لتخطى هذه المرحلة

عاطفياً

يكون هذا اليوم مناسبًا للقيام بمبادرة أو السعي من أجل هدف ما، تواكب الشريك في كل تحرّكاته وتكون قربه في أكثر الأوقات حرجًا وتدعمه في كل مواقفه تجاه الآخرين.

صحياً

الشراهة بالطعام اليوم غير مفيدة بكل تأكيد , خاصتاً ان جسدك قد يكون قابل للبدانة بسرعة , انتبه جيداً



#الحوت

مهنياً

الأحلام يمكن أن تتحقق بكل تأكيد لكن علينا دائماً بالصبر , تحتاج أن تسعى خلف حلمك وتبذل جهداً

عاطفياً

الحنين قد يسيطر عليك اليوم . أنت تحب أن تنفذ ما تريد خاصة فيما يتعلق بالحب، حاول أن تتعرف على ظروف حبيبك اليوم قبل أن تقبل على أى خطوة حالياً حتى تتأكد أن الظروف ملائمة

صحياً

اليوم تحتاج إلى تنظيم وجباتك وتحديد أهم العناصر التى يحتاجها جسمك، تجنب العشوائية اليوم بالأطعمة .