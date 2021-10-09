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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التنمية المحلية تناشد المواطنين الإبلاغ عن أي زيادة في أجرة المواصلات

صدى البلد

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تتواصل بشكل مستمر وقوي مع المحافظين للتأكيد والاطمئنان علي سير التزام السائقين بالتعريفة المقررة.

 

وتابع قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" وزير التنمية المحلية تواصل مع المحافظين للتأكيد على سير العمل في جميع المواقف بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، نظرا لعدم وجود زيادة في سعر السولار.

 

وأوضح:" تم التأكيد على الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة، وشن حملات مشتركة بين إدارة التموين والمرور للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، مؤكدا: "المواصلات العامة لن تزيد".

 

وأكمل:" سيتم فرض الغرامات وتحرير محاضر ضد المخالفين، ضمانًا لعدم استغلال المواطنين، مناشدا المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفة لـ أي  سائق لتعريفة الركوب، والتواصل عبر رقم واتساب صوتك مسموع  01150606783

ام بي سي مصر برنامج الحكاية المواصلات العامة وزارة التنمية المحلية وزير التنمية المحلية

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