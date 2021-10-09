طارق شوقي: لا يمكن تخفيض مدة اليوم الدراسي

مهتمين باستكمال العام الدراسي

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حقيقة تقليل مدة اليوم الدراسي تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر،:" لا يمكن تقليل مدة اليوم الدراسي، لافتا إلي أن الوزارة مهتمة بإستكمال العام الدراسي.

وتابع شوقي:" هناك ضوابط أرسلت للمدارس مقسمة على خمس مراحل، بشأن التعامل مع الفصول أو المدارس التي تشهد بها حالات كورونا.

وأشار إلي أن قرار تخفيض مدة غلق الفصول أو المدرسة من 28 يومًا إلى 14 يومًا جاء بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، باعتبار أن مدة 28 يومًا كان مبالغًا فيها، لافتا إلي أن هناك تعاونًا كاملًا مع وزارة الصحة، سواء في توفير الجرعات اللازمة من اللقاح، أو توفير كل أدوات التعقيم اللازمة.

وأوضح وزير التربية والتعليم،:"الدراسة ستكون كاملة بأيام كاملة وبها حضور وانصراف لجميع المراحل، منوها بأنه من الممكن أن تشهد المدارس تقسيم الطلاب علي فترتين دراسيتين.