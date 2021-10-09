حال ظهور إصابات..وزير التعليم: تخفيض فترة إغلاق المدارس من 28 إلى14 يوما

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حقيقة إغلاق المدارس حال اكتشاف إصابات كورونا، موضحا: "بناء على الأبحاث الحديثة وزيرة الصحة أخبرتنا أنه يمكن تخفيض فترة الإغلاق من 28 إلى14 يوما".

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،: "هناك مراحل للتصرف حال اكتشاف إصابات كورونا لو طفل أو اثنين أو ثلاثة ومن يتخذ القرار بالإغلاق مديرية الصحة والتعليم ثم الإدارة التعليمية".

وأشار وزير التربية والتعليم إلي أن هناك تعاون مع وزارة الصحة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء العام الدراسي بشكل أمن في ظل انتشار جائحة كورونا.

وأكمل:"بعض المدارس سوف يتم اليوم الدراسي فيها على فترتين والأمر يختلف من مدرسة لمدرسة ولدنيا حرص كبير على أن يكون العام الدراسي آمن".