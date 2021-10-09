روحت متشال.. محمد هنيدي يروي موقف كوميدي تعرض فيه للضرب

روي الفنان محمد هنيدي، موقفا كوميديا تعرض فيه للضرب بسبب أخته أيام الدراسة.

وقال هنيدي خلال حواره مع الإعلامية مني الشاذلي مقدمة برنامج "معكم" والمذاع عبر قناة " سي بي سي"،:" وأنا في ابتدائي فيه حد ضايق أختي وكانت في مدرسة أخري خلف المدرسة اللي أنا فيها، ولاقيتها جاية بتقولي فيه واد ضربني"

وتابع :" الولد كان في جسمي ولكن أول ما قرب مني نزل فيا ضرب روحت يوميها متشال".

واردف هنيدي:" أنا مش بسعي للخناقات ودي كانت الخناقة الوحيدة وملحقتش حتي أكلم الولد اللي أعتدي علي أختي أنا واقف منتظره روحت متشال أخر حاجة فاكره كانوا بوكسين في وشي".



واوضح محمد هنيدي، أنه كان في كلية حقوق و كان معه الفنان خالد الصاوي و المؤلف أحمد عبدالله و الفنان خالد صالح و طارق عبد العزيز و مجموعة كبيرة أخرى من الممثلين .