قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة بطرابلس الليبية

قال مصدر أمني بالعاصمة الليبية طرابلس السبت، إن اشتباكات مسلحة اندلعت مساء الجمعة في منطقة طريق المطار أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، كما تسببت بوقوع خسائر مادية بعدد من السيارات والمنازل القريبة من منطقة الاشتباكات.

وأضاف الضابط في أمن طرابلس، عمران السهولي، في تصريح لشبكة “إرم نيوز“ أن الاشتباكات حدثت بعد وصول الكتيبة 301 التابعة لمليشيات مدينة مصراته إلى محيط مقر قوة دعم مديريات الأمن، في محاولة منها لاقتحام المقر مما أدى إلى لاندلاع اشتباكات استعملت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية.

وأكد السهولي مقتل أكثر من 5 عناصر من قوة دعم مديريات الأمن التابعة لداخلية الحكومة الليبية.

وأعلنت قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق، مساء الجمعة، عن مقتل عدد من عناصرها جراء اشتباك مع مجموعة مسلحة، لم تسمها، تحاول اقتحام مقرها الرئيسي في طرابلس.

وقالت القوة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن ”مجموعة مسلحة الآن تقوم بالاشتباك مع قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق وتحاول اقتحام المقر الرئيسي للقوة واستشهاد بعض عناصر القوة“.

وبحسب شهود عيان فإن الاشتباكات اندلعت في جنوب العاصمة وامتدت إلى شارع ولي العهد المؤدي إلى مطار طرابلس الدولي مع سماع دوي إطلاق رصاص وتحرك العربات المدججة بأسلحة مضادة للطيران وكذلك بمدافع رشاشة تعرف.

ولم تعلن السلطات الرسمية عن أي تفاصيل بخصوص الاشتباكات ولا الخسائر البشرية أو المادية.

يذكر أن الاشتباكات المسلحة تتكرر بشكل مستمر منذ تراجع الجيش الليبي من العاصمة الليبية طرابلس في عام 2020.

واندلعت في شهر سبتمبر الماضي مواجهات بين قوة مسلحة يطلق عليها ”اللواء 444 قتال“ و“جهاز دعم الاستقرار“، وكلا الجهازين تابعان لأركان غرب طرابلس.

وأعلن اللواء عبدالباسط مروان آمر منطقة طرابلس التابع لأركان غرب ليبيا بأن العملية التي تمت في سبتمبر الماضي هي عملية ”تصحيح لمسار اللواء 444 قتال بعد ملاحظة انحراف اللواء وعدم امتثاله للأوامر العسكرية“.