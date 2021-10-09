عمر مرموش يتصدر ترند تويتر بعد تسجيل هدف فوز مصرعلى ليبيا .. شاهد

تصدرعمر مرموش لاعب منتخب مصر ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد تسجيله هدف الفوز لـ منتخب مصر امام منتخب ليبيا ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

ودشن عدد كبير من مستخدمى تويتر هاشتاج “ عمر مرموش ” وتصدر قائمة الاكثر تدولا وكانت التغريدت كالاتى :

و انتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبي بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

و تمكن عمر مرموش من تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى ليبيا عن طريق تسديدة صاروخية في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب مصر إلى 7 نقاط ويتصدر المجموعة، وينتظر مباراة العودة أمام ليبيا يوم الاثنين بعد المقبل.