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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر مرموش يتصدر ترند تويتر بعد تسجيل هدف فوز مصرعلى ليبيا .. شاهد

عمر مرموش
عمر مرموش

تصدرعمر مرموش لاعب منتخب مصر ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد تسجيله هدف الفوز لـ منتخب مصر امام  منتخب ليبيا ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

 

ودشن عدد كبير من مستخدمى تويتر هاشتاج “ عمر مرموش ” وتصدر قائمة الاكثر تدولا وكانت التغريدت كالاتى : 

 

 

و انتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبي بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

و تمكن عمر مرموش من تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى ليبيا عن طريق تسديدة صاروخية في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب مصر إلى 7 نقاط ويتصدر المجموعة، وينتظر مباراة العودة أمام ليبيا يوم الاثنين بعد المقبل.

منتخب مصر عمر مرموش بطولة كأس العالم

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